Filha de sertanejo denuncia pai por agressão e ex-namoradas dele também relatam violência

Redação AM POST*

Depois de Kauane Cellarius, de 22 anos, denunciar por agressão o seu pai o cantor Fernando Rodrigo Cellarius, da dupla Giba e Nando, as ex-namoradas do homem também se manifestaram e relataram violências física e psicológica dele também contra elas em Ponta Grossa, no Paraná. Nesta semana, uma delas registrou um boletim de ocorrência.

Kauane revelou em entrevista ao portal Metrópoles que morou com o pai durante toda a infância e sempre foi agredida por ele, desde pequena. “Tudo era motivo para agressão. Fui crescendo, virando mocinha, e as agressões só pioravam. Quando completei 18 anos, achei que ele iria parar de me bater, mas tudo piorou”, conta. “Por muito tempo achei que merecia viver isso. Ele falava que era para o meu bem, porque o pai dele fez isso com ele e ele ‘virou gente’”, desabafou.

Segundo Kauane, com 19 anos, ela cansou de apanhar, se revoltou e começou a registrar com fotos e vídeos os hematomas, porém, continuava sendo ameaçada constantemente: “Só com 19 anos eu pude ter celular, antes disso ele não autorizava. Também sempre dizia que eu estava f*dida se contasse para alguém, porque ele é amigo de ‘peixe grande’”.

Abalada, a jovem contou como aconteciam as agressões: “Ele me jogava no chão, pisava em cima de mim, segurava no meu cabelo e batia várias vezes com minha cabeça no chão. Sem contar as vezes que apertava o meu pescoço até eu ficar completamente sem ar. Frequentemente ele fazia eu passar maquiagem para esconder os hematomas no pescoço”.

Ex-namorada

Em boletim de ocorrência, a ex-namorada conta que ele era agressivo, manipulador e que ele a rejeitou quando ela engravidou do cantor. Ela sofreu um aborto.

“Ele foi ficando mais agressivo, com palavras, e sempre tentava inverter o caso, fazer você ser a culpada da discussão, a culpada porque você irritou ele, e por isso ele te pegou com força, te segurou com força. E era essa a forma que depois, aos poucos, hoje eu consigo ver que ele é uma pessoa psicopata”, contou.

Ela também afirmou que o cantor chegou a rasgar uma legging dela e causava situações até mesmo no mercado. A mulher também frisou que outras vítimas entraram em contato, mas relataram medo.

“Outros relacionamentos que ele teve nos procuraram, então tem mais mulheres, só que elas têm medo. […] Única coisa que a gente quer é que ele pague só pelo que fez”.

Fernando Rodrigo Cellarius, de 39 anos, é cantor e integra a dupla sertaneja Giba e Nando, conhecida em Ponta Grossa. Em 2020, ele foi candidato a vereador no município pelo Partido Social Democrático (PSD), quando recebeu 858 votos e ficou como suplente. Em 2021 o músico foi contratado como servidor comissionado na Assembleia Legislativa do Paraná para exercer cargo na Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Em junho de 2022 foi nomeado como Diretor Municipal de Cultura do município de Ipiranga (PR). Também foi assessor parlamentar do deputado Emerson Bacil, na Assembleia Legislativa do Paraná.

Cantor nega

O cantor se pronunciou junto ao seu advogado, Emerson Woyceichoski, acerca das acusações de agressão realizadas contra a filha do réu, Kauane Cellarius. O pronunciamento aconteceu na manhã de sexta-feira (17), no escritório do advogado, em Ponta Grossa.

Fernando chegou à sala após esclarecimentos iniciais feitos pelo advogado. O réu fez declarações sobre a situação com a filha e deixou o local. O defensor do cantor respondeu as perguntas posteriores. O acusado negou que tenha agredido Kauane e relatou que no dia em questão (9 de outubro de 2021), a filha teria chego em casa transtornada e ele usou força física para contê-la.

Em relação a acusações de agressão feitas por ex-namoradas do cantor, o advogado afirmou que cada caso será esclarecido individualmente e que a defesa possui provas contundentes da inocência do cantor, que serão apresentadas em juízo.

Veja o que ele disse:

“Eu havia comprado um apartamento no qual ela morava comigo. Ela montou o quarto dela como ela queria. Em uma certa noite fui tocar em uma cidade próxima e a Kauane me perguntou se poderia fazer uma festinha em casa com dois ou três amigos. Depois ela me perguntou se o namorado poderia dormir em casa e eu fiz uma brincadeira ‘claro – que não’”, relatou o cantor.

“Quando eu cheguei em casa, encontrei o apartamento virado e isso me deu um impacto muito grande. Comecei a ligar para ela e ela não atendia. Por volta das três da manhã ela chegou, extremamente transtornada. Como ela começou com esse transtorno ainda no corredor, eu abri a porta. Quando eu abri ela entrou muito transtornada. Meu papel de pai é perguntar, cobrar. Ela não queria dar satisfações e veio para cima de mim”, acrescenta, dizendo que se defendeu de agressões da filha. “Depois desse dia eu nunca mais vi a Kauane”, declarou.

“Não houve agressões. Não houve agressões desde que ela era criança. Essa é a realidade e eu acredito na Justiça. Eu não sou um agressor e na hora certa tudo isso vai vir à tona”, declarou o acusado. Fernando disse que a família está destruiída. Desde seus pais, irmãos e até mesmo o parceiro de música, Giba. Cellarius anunciou que está encerrando sua dupla com o outro cantor, para que ele possa seguir a sua carreira sem interferências deste caso.

*Com informações do G1 e Metrópoles