Filho de Deolane é criticado após ostentar carro de luxo em comunidade

Notícias Caiu na Rede – Giliard Santos, de 21 anos, conhecido nas redes como “Chefinho” e filho da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, gerou controvérsia ao publicar um vídeo em que dirige uma McLaren 720s Coupé, avaliada em cerca de R$ 3 milhões, pelas ruas da Rocinha, no Rio de Janeiro — considerada a maior favela do país.

Na gravação, compartilhada com seus 1,5 milhão de seguidores, o veículo desfila lentamente pelas vielas da comunidade, sendo seguido por motociclistas, crianças e curiosos, que filmam o momento com empolgação. O vídeo alcançou mais de 1,1 milhão de visualizações em menos de dois dias, mas o conteúdo foi recebido com muitas críticas.

“Parece o Quico mostrando pro Chaves que é rico”, comentou um usuário, gerando quase 20 mil curtidas. Outros internautas questionaram a intenção do vídeo: “Por que não passou com um caminhão de doações ao invés de ostentar?”, escreveu uma seguidora. “Só foi lá para inflar o ego”, criticou outra.

A McLaren, exibida na filmagem, já foi alvo de apreensões anteriores. Em 28 de agosto de 2024, Giliard foi flagrado dirigindo o carro sem habilitação, sem placas e com a cor modificada, em São Paulo. O veículo voltou a ser apreendido em 25 de setembro, durante outra ação da Polícia Civil paulista, poucos dias após Deolane ser libertada durante as investigações da Operação Integration.