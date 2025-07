Filho de ex-atacante do Barcelona sofre ataques por festa com tema de princesa

Caiu na rede é post! – O ex-jogador do Barcelona e atual atacante do Lazio, Pedro Rodríguez, recebeu críticas nas redes sociais após publicar imagens da festa de aniversário do filho Marc, de 8 anos. Nas fotos, o menino aparece usando um vestido roxo e uma coroa, inspirado no tema “princesa”, o que provocou reações ofensivas de usuários na internet.

Repercussão negativa e declaração pública

De acordo com o Portal Veja, após a divulgação das fotos, Marc foi alvo de comentários preconceituosos e homofóbicos. Alguns internautas manifestaram desaprovação à roupa escolhida, alegando que atitudes como essa “não estão certas”. Em resposta aos ataques, a filha de Pedro, a deputada e ex-ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, defendeu o garoto:

“Todas as crianças têm o direito de ser quem são sem que ninguém as insulte ou humilhe”.

A mensagem de apoio da parlamentar ajudou a transformar a conversa nas redes, gerando elogios à postura do jogador como pai.

Reações positivas e discurso de amor

Além da repercussão negativa, muitos seguidores também se manifestaram de forma positiva. Comentários de apoio enalteceram a atitude de Pedro e o carinho dedicado ao filho:

“Parabéns para aqueles pais que não têm preconceito e querem apenas a felicidade para seus filhos”.

Demonstrando a força do discurso a favor da liberdade infantil, a repercussão solidária começou a se sobrepor às críticas.

Uma discussão sobre gênero, infância e liberdade

O caso reacende um debate importante sobre liberdade de expressão infantil e identidade de gênero. A celebração de Marc com um vestido ressalta a importância de permitir que as crianças explorem trajes e brincadeiras sem estarem condicionadas a estereótipos. Ao compartilhar público o momento do filho, Pedro transmitiu uma mensagem clara sobre aceitação: o que importa é o bem-estar e a alegria da criança, independente de convenções.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.