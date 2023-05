Nesta segunda-feira, 22, João Augusto Liberato, de 21 anos, filho de Gugu Liberato, ficou em silêncio durante a audiência sobre a herança em São Paulo. O processo pede reconhecimento da união estável da mãe, Rose Miriam di Matteo, com o apresentador.

Ao contrário do irmão, as gêmeas Marina e Sofia Liberato fizeram declarações a favor do reconhecimento da união dos pais. As meninas vieram ao Brasil apenas para participar da audiência.

Elas ficaram ao lado da mãe enquanto João ficou do lado da avó, Aparecida Liberato, e de um sobrinho do apresentador. Os três se mantiveram em silêncio durante a audiência já que não concordam com o processo movido por Rose. Se a união estável for reconhecida, ela passa a ter direito a 50% da herança.

A ação e o inventário correm sob segredo de Justiça e as audiências seguirão amanhã, 23, e na quarta-feira, 24.

