Flagra íntimo de Tamires em “A Fazenda 17” vira assunto e repercute nas redes; veja

Notícias Caiu na Rede – Tamires Assis, modelo e dançarina de 34 anos, protagonizou um flagra íntimo em A Fazenda 17. Na última semana, a participante se descuidou enquanto se trocava e acabou exibindo mais do que gostaria diante das câmeras, episódio que virou assunto imediato entre fãs do reality.

A temporada também tem rendido polêmicas envolvendo a peoa. Durante a dinâmica Ferra Peão, no domingo (28), Tamires foi alvo de ataques de Fernando Sampaio, que a interrompeu de forma agressiva, a insultou e ainda jogou água em seu rosto. A cena repercutiu negativamente e gerou revolta entre internautas, que saíram em defesa da dançarina.

Natural do Amazonas, Tamires ganhou visibilidade nacional em 2024 após um breve romance com o ex-BBB Davi Brito. Os dois chegaram a ser flagrados trocando beijos no Festival de Parintins, mas o relacionamento durou pouco mais de um mês e terminou de forma conturbada.

Atualmente, ela brilha como Cunhã-Poranga do Boi Garantido, um dos papéis de maior destaque do festival, e atua na ONG Manaós, que presta apoio a comunidades indígenas e ribeirinhas da região. Mais do que entretenimento, sua passagem por A Fazenda 17 tem evidenciado sua força pessoal e o lado ativista: Tamires usa a visibilidade para levantar bandeiras em defesa das mulheres e de populações vulneráveis.