Fotos de iceberg em formato de pênis gigante viralizam na internet; confira

Redação AM POST*

As imagens de um iceberg em formato de pênis estão fazendo sucesso nas redes sociais. Elas foram captadas pelo engenheiro Ken Pretty com um drone na costa de Newfoundland, em Harbor Grace, no Canadá, no dia 27 de abril e viralizaram, reunindo 1,2 mil curtidas e 6 mil compartilhamentos no Facebook.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apelidado de dickie berg, um trocadilho com a palavra pênis em inglês, as fotos do iceberg inusitado correram o mundo. “Estou recebendo muitas respostas, muitas reações à foto por causa de sua semelhança com … parte da anatomia masculina, digamos”, brincou Ken, em entrevista ao site CBC.

Ao jornal canadense Daily Hive, ele disse que era difícil dizer como era o iceberg da terra, mas quando o viu com seu drone, sabia que não era um iceberg comum. “Eu sabia, assim que o vi, que receberia alguns comentários sobre a foto assim que a postasse, mas não sabia que ela se tornaria viral”, disse.

Ken contou que teve sorte de ter chegado no local exatamente naquele momento para captar as imagens. “Está derretendo o tempo todo. Quero dizer, pode ficar mole”, ironizou ele. Segundo internautas, a “ponta” já teria, inclusive, caído no mar.