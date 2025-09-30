A notícia que atravessa o Brasil!

Fraude no açaí: consumidor mostra produto com adição de papel higiênico para engrossar o caldo

A fraude foi descoberta após a compra de vários sacos do açaí rotulado como “100% puro”.

30/09/2025 às 11:26

Notícias Caiu na Rede! – Um vídeo que viralizou nas redes sociais tem gerado indignação e preocupação entre consumidores do Amazonas. Nas imagens, um homem denuncia a adulteração de açaí — alimento símbolo da região Norte — que estaria sendo vendido com misturas de papel higiênico e até papelão para engrossar o produto.

Segundo o denunciante, que não teve a identidade revelada, a fraude foi descoberta após a compra de vários sacos do açaí rotulado como “100% puro”. Ao abrir as embalagens, ele afirma ter encontrado substâncias estranhas, como fibras semelhantes às de papel higiênico. A gravação rapidamente chamou a atenção de internautas, sobretudo por se tratar de um alimento amplamente consumido diariamente em Manaus e em outros municípios da região Norte.

Durante o vídeo, o homem alerta os consumidores a desconfiarem de preços muito baixos. “Estou aqui para alertar as pessoas que compram açaí barato, que pensa que está no lucro, mas está se dando mal. Isso aqui que estou pegando aqui é papel higiênico. Você que pensa que está comprando barato o açaí, está quebrando a cara”, disse, exibindo a textura fibrosa encontrada nos sacos.

Ele também mostra um trabalhador cortando e retirando o conteúdo das embalagens, destacando que não se tratava de um caso isolado. “Olha aqui, papelão, o rapaz está cortando aqui, desensacando, está cheio de papelão. E não é só um não. Olha aqui, papel, papel higiênico, ninguém sabe”, completou.

Até o momento, não há informações sobre a origem da mercadoria adulterada ou sobre possíveis medidas das autoridades sanitárias. No entanto, o vídeo reforçou os alertas para os riscos de consumo de alimentos sem procedência confiável, especialmente em feiras e pontos de venda clandestinos.

