Gabriela Spanic, a Paola Bracho de ‘A Usurpadora’, é acusada de agredir funcionária amazonense e deverá depor em Manaus

Notícias de Manaus – A atriz Gabriela Spanic, conhecida internacionalmente por interpretar Paola Bracho na novela mexicana A Usurpadora, foi denunciada por agressão física e ameaça feitas contra a fonoaudióloga amazonense Suelen Monteiro. A artista mexicana deve desembarcar em Manaus nos próximos dias para prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Suelen no 22º Distrito Integrado de Polícia, em Manaus, no dia 7 de fevereiro de 2025, a violência teria acontecido meses antes, durante uma estadia em um hotel na cidade de São Paulo. Na época, a profissional atuava como gerente de marketing e responsável pela preparação vocal da atriz.

Segundo a denúncia, Spanic teria perdido o controle após ingerir bebida alcoólica e desferido tapas que atingiram o rosto e a cabeça da fonoaudióloga. Além da agressão, ela teria puxado os cabelos de Suelen, quebrado seus óculos e causado lesões em um dos olhos.

Veja documento:GABY ESPANIC ACUSADA DE AGRESSÃO

A fonoaudióloga afirmou ainda que recebeu ameaças diretas para que o episódio não fosse revelado. No depoimento, relatou que Gabriela Spanic teria dito que poderia arruinar sua carreira e utilizar sua fama para prejudicá-la tanto no Brasil quanto no exterior.

“Se você falar pra alguém do ocorrido, vou acabar com sua carreira e ainda irei prendê-la no Brasil, no México e nos Estados Unidos, pois eu sou poderosa, eu sou famosa, eu sou Gabriela Spanic e você não é ninguém”, consta na denúncia.

Suelen chegou a dar entrevistas para programas mexicanos e expôs o caso que envolve a atriz.

Outro lado

A defesa da artista contesta as acusações feitas pela fonoaudióloga amazonense Suelen Monteiro, que a acusa de agressão e ameaça.

Segundo a versão apresentada pelos advogados, o episódio teria ocorrido em um hotel de São Paulo, mas em circunstâncias diferentes das relatadas pela denunciante. A defesa afirma que Suelen tentou beijar e apalpar a atriz em um momento em que ela estava embriagada.

De acordo com o documento, Gabriela reagiu instintivamente para se defender: “Para proteger sua honra, a Sra. Gabriela Spanic esbofeteou a requerente para que cessasse a atitude e se afastasse imediatamente”, diz o texto.

Os advogados ainda sustentam que, após o término da parceria profissional, Suelen teria nutrido ressentimento e iniciado uma suposta campanha de vingança contra a mexicana. A defesa fala em “ódio desmedido” e em tentativas de prejudicar a imagem pública da atriz no Brasil.