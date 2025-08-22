A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Gabriela Spanic, a Paola Bracho de ‘A Usurpadora’, é acusada de agredir funcionária amazonense e deverá depor em Manaus

A artista mexicana deve desembarcar em Manaus nos próximos dias para prestar esclarecimentos à PC-AM.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 20:32 - Atualizado em 22/08/2025 às 20:34

Ver resumo

Notícias de Manaus – A atriz Gabriela Spanic, conhecida internacionalmente por interpretar Paola Bracho na novela mexicana A Usurpadora, foi denunciada por agressão física e ameaça feitas contra a fonoaudióloga amazonense Suelen Monteiro. A artista mexicana deve desembarcar em Manaus nos próximos dias para prestar esclarecimentos à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Suelen no 22º Distrito Integrado de Polícia, em Manaus, no dia 7 de fevereiro de 2025, a violência teria acontecido meses antes, durante uma estadia em um hotel na cidade de São Paulo. Na época, a profissional atuava como gerente de marketing e responsável pela preparação vocal da atriz.

PUBLICIDADE

Segundo a denúncia, Spanic teria perdido o controle após ingerir bebida alcoólica e desferido tapas que atingiram o rosto e a cabeça da fonoaudióloga. Além da agressão, ela teria puxado os cabelos de Suelen, quebrado seus óculos e causado lesões em um dos olhos.


Veja documento:GABY ESPANIC ACUSADA DE AGRESSÃO

PUBLICIDADE

A fonoaudióloga afirmou ainda que recebeu ameaças diretas para que o episódio não fosse revelado. No depoimento, relatou que Gabriela Spanic teria dito que poderia arruinar sua carreira e utilizar sua fama para prejudicá-la tanto no Brasil quanto no exterior.

Leia também: Adolescente de 12 anos é apreendida suspeita de mandar matar a própria mãe em Manaus

Se você falar pra alguém do ocorrido, vou acabar com sua carreira e ainda irei prendê-la no Brasil, no México e nos Estados Unidos, pois eu sou poderosa, eu sou famosa, eu sou Gabriela Spanic e você não é ninguém”, consta na denúncia.

PUBLICIDADE

Suelen chegou a dar entrevistas para programas mexicanos e expôs o caso que envolve a atriz.

Outro lado

PUBLICIDADE

A defesa da artista contesta as acusações feitas pela fonoaudióloga amazonense Suelen Monteiro, que a acusa de agressão e ameaça.

Segundo a versão apresentada pelos advogados, o episódio teria ocorrido em um hotel de São Paulo, mas em circunstâncias diferentes das relatadas pela denunciante. A defesa afirma que Suelen tentou beijar e apalpar a atriz em um momento em que ela estava embriagada.

De acordo com o documento, Gabriela reagiu instintivamente para se defender: “Para proteger sua honra, a Sra. Gabriela Spanic esbofeteou a requerente para que cessasse a atitude e se afastasse imediatamente”, diz o texto.

Os advogados ainda sustentam que, após o término da parceria profissional, Suelen teria nutrido ressentimento e iniciado uma suposta campanha de vingança contra a mexicana. A defesa fala em “ódio desmedido” e em tentativas de prejudicar a imagem pública da atriz no Brasil.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Esporte

Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em 5 de dezembro em Washington

Evento contará com 48 seleções, participação de torcedores e facilitação de vistos para turistas durante o Mundial.

há 11 minutos

Amazonas

Fundação Hemoam inicia exportação de plasma para Octapharma na Suíça

Primeira remessa de 4.800 unidades de plasma será utilizada na produção de medicamentos de alto custo distribuídos pelo SUS.

há 35 minutos

Polícia

Mulher é procurada por participação em crime que deixou vítima carbonizada em Manaus

Vítima de 55 anos foi encontrada carbonizada em veículo; companheiro da suspeita já foi preso em flagrante.

há 47 minutos

Brasil

Defesa de Bolsonaro nega “plano de fuga” e pede a Moraes revogação de prisão domiciliar

O prazo para esclarecimento dado pelo ministro Alexandre de Moraes se encerrava às 20h34.

há 1 hora

Rondônia

Professores em greve tentam ocupar prédio da Seduc em Porto Velho

Manifestação foi contida por seguranças no prédio da Seduc.

há 2 horas