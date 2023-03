Gêmea de Key Alves debocha de Lexa após assédio de Guimê contra mexicana no BBB23: ‘acho pouco’

Redação AM POST*

Keyt Alves, a gêmea de Key Alves do BBB23, comentou a polêmica envolvendo MC Guimê acusado de assédio no reality, e usou um tom de ‘eu avisei’ em seu Instagram. Enquanto alguns famosos ofereceram apoio à cantora Lexa, esposa do brother, Keyt debochou da situação.

“Acho pouco. Na hora de meterem o pau na Key defendendo o bonitão como se ele fosse o bom samaritano, fizeram“, criticou ela, celebrando o novo cancelamento e aparentemente mandando um recado à Lexa, que criticou Key quando ela ainda estava no confinamento.

“Disseram que era bem educado. Bela educação passar a mão na bunda”, completou Keyt, que acabou deletando a publicação rapidamente.

Durante a Festa do Líder, o cantor, que estava bastante alcoolizado, ‘alisou’ Dania Mendez mais de uma vez e passou a mão no corpo dela sem permissão. Na internet, os internautas acusaram o ato de assédio. Lexa, por sua vez, publicou uma carta aberta no Instagram, e afirmou que não vai mais assistir o BBB23

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele, e ele nunca foi essa pessoa”, escreveu ela.

Ela também relatou como está se sentindo após o episódio. “Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu estou arrasada. No fundo do poço. Machucada. E não tenho forças para nada”, seguiu a cantora.

“Não assistirei mais ao programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, finalizou Lexa.