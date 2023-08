Gil do Vigor revela ter sido atacado por cantar louvor em fila de aeroporto

O ex-BBB Gil do Vigor, de 32 anos, revelou nas redes sociais que foi atacado por uma passageira, ainda não identificada, nesta terça-feira (8), após cantar louvor na fila do embarque de um aeroporto. A declaração foi feita no Instagram através de uma série de stories.

“Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alguns internautas apoiaram o economista e classificaram a mulher como ‘grossa’. Já outros saíram em defesa da estranha sobre cantar em locais públicos.

Redação AM POST