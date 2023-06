Globo fecha contrato milionário de publicidade no Jornal Nacional

Nessa quinta-feira, 01º, o Nubank passou a ser o patrocinador principal do Jornal Nacional da Globo. O contrato do banco digital com a emissora até janeiro de 2024 foi de R$ 15, 8 milhões mensais.

Segundo a apuração do Notícias da TV, o banco digital irá desembolsar R$ 110 milhões ao todo. O patrocínio inclui a presença da logo marca na vinheta de abertura do telejornal, antes mesmo da escalada feita por William Bonner e Renata Vasconcellos.

Outra aparição do Nubank será em um merchandising enquanto a dupla mostra os indicadores do mercado financeiro. Isso tinha acontecido apenas uma vez em 2010 com o patrocínio do Bradesco.

Redação AM POST