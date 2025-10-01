Governador Wilson Lima celebra união com Andrezza Brito e anuncia gravidez da esposa: “Gratidão a Deus”

Notícias Caiu na Rede! – O governador do Amazonas, Wilson Lima, surpreendeu seguidores nesta quarta-feira (1º/10) ao anunciar em suas redes sociais que oficializou a união com a arquiteta Andrezza Brito, de 33 anos, e que em breve será pai novamente.

Em publicação acompanhada de emojis de coração, o governador celebrou a novidade: “Unimos nossas vidas e agora celebramos a benção de aumentar nossa família. ♥️ Vem aí mais um capítulo cheio de amor e felicidade. Gratidão a Deus!”

Wilson Lima e Andrezza Brito assumiram publicamente o relacionamento em junho de 2025, durante o Festival Folclórico de Parintins, tradicional evento cultural que reúne artistas e visitantes de todo o país. Desde então, o casal tem aparecido em diversas ocasiões públicas, sempre acompanhado de familiares e amigos próximos.

A gravidez de Andrezza Brito marca uma nova etapa na vida pessoal do governador, que já é pai e agora se prepara para ampliar a família. Nas redes sociais, seguidores demonstraram carinho e felicitações pelo casal, destacando o momento de alegria e expectativa.

“Que Deus abençoe sua família, governador!”, escreveu uma seguidora no post. “Parabéns governador! Que venha com saúde”, disse outra.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, já tem seis filhos que são: Ugo, Úrsula, Mariana, Saulo, Antônio e Maria Antonella (nascida em julho de 2020).