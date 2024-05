Governo do RS não confirma doação milionária de Madonna para vítimas das enchentes

Foi disseminado nas redes sociais no começo da semana que Madonna teria doado R$ 10 milhões para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. No entanto, o governo estadual não confirmou a informação ao ser contatado pela CNN Brasil.

O boato partiu do colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, que afirmou que a cantora teria feito a doação milionária para ajudar no socorro às vítimas do temporal que causou destruição e mortes no Rio Grande do Sul. Bastos também disse que Madonna optara por manter o ato em sigilo, o que teria sido uma decisão pessoal da cantora. Porém, o governo do RS não confirma.

PUBLICIDADE

A especulação se espalhou rapidamente nas redes sociais e em diversas páginas de fofoca, gerando um frenesi online. Na segunda-feira (6), várias dessas páginas, incluindo a Choquei, reproduziram a informação. O suposto montante doado pela cantora, se confirmado, representaria mais da metade do cachê estimado em R$ 17 milhões que ela recebeu por seu show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 4. Esse foi o último show da turnê The Celebration, que marcou os 40 anos de carreira de Madonna.

Contudo, a informação foi rapidamente contestada e classificada como Fake News. Assim que o boato foi desmentido, algumas páginas de fofoca apagaram as publicações sem emitir qualquer nota de retratação ou esclarecimento aos leitores. Entretanto, internautas mais atentos fizeram capturas de tela das postagens, evidenciando a falta de transparência dessas páginas ao lidar com desinformação.

A repercussão do rumor gerou frustração entre os internautas, principalmente porque a tragédia no Rio Grande do Sul é devastadora e ainda está causando grande sofrimento. A Defesa Civil divulgou, nesta terça-feira (7), um novo boletim confirmando que o número de mortos devido ao temporal subiu para 90, com outras quatro mortes ainda sendo investigadas. Além disso, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre.

PUBLICIDADE

A situação no Rio Grande do Sul continua crítica, e muitas famílias precisam de ajuda para reconstruir suas vidas. A desinformação pode prejudicar o trabalho das organizações de socorro, desviando recursos e atenção das ações realmente necessárias.