Governo Lula vai bancar maquiador com salário de R$ 16 mil em programa comandado por Cissa Guimarães

A apresentadora Cissa Guimarães está gerando polêmica devido ao alto custo que o governo brasileiro está arcando para tê-la no programa Sem Censura. Além do salário mensal de R$ 70 mil da artista, a produção terá ainda a contratação de um maquiador com salário de R$ 16 mil, e a compra de produtos de alta qualidade para a apresentadora e os convidados.

De acordo com o site Metrópoles, o contrato anual de Cissa Guimarães custará aos cofres públicos R$ 840 mil, além dos R$ 192 mil que serão pagos ao maquiador por fora. A contratação da produtora A Fábrica, no valor de R$ 5 milhões, também gerou polêmica por não ter ocorrido por meio de processo de licitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo brasileiro está enfrentando críticas devido ao alto custo que está arcando para manter a apresentadora Cissa Guimarães no programa Sem Censura.

“Ahhhhhhhh a democracia… E você aí, tem salário de R$ 70.000 por mês?”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na rede social X (antigo Twitter).

Já o ex-secretário de Cultura do governo passado ironizou a escolha do governo ao compartilhar um vídeo em que a nova apresentadora mostra o novo cenário do programa. A postagem tem a legenda “ah, o amor”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ah, o amor❤️ pic.twitter.com/NCK2KC9bFX — MarioFrias (@mfriasoficial) January 25, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o L tem seu preço 👍🏼 pic.twitter.com/s9YpPPTKRc CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — MarioFrias (@mfriasoficial) January 26, 2024

Em um momento em que o país enfrenta uma crise econômica e fiscal, é essencial que os gastos públicos sejam feitos de forma responsável e transparente. A falta de licitação na contratação da produtora A Fábrica e os altos salários pagos a Cissa Guimarães levantam a questão da responsabilidade fiscal e a necessidade de um maior controle dos gastos públicos.

*Com informações do Metrópoles