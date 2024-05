Gracyanne Barbosa deixa de seguir Belo nas redes sociais após separação

Gracyanne Barbosa, aos 40 anos, surpreendeu os fãs ao deixar de seguir Belo, 50, nas redes sociais após o tumultuado término do casamento entre a musa fitness e o cantor. Esta atitude marca um novo capítulo nas polêmicas que cercam o fim da relação entre os dois.

A decisão de Gracyanne pode ser confirmada ao acessar sua lista de perfis seguidos no Instagram, onde não consta mais o perfil de Belo. Por outro lado, Belo ainda segue a conta da ex-esposa.

A separação de Gracyanne e Belo foi oficialmente anunciada em 18 de abril pela assessoria de imprensa do casal. Após a divulgação, especulações surgiram sobre uma suposta traição da musa fitness com seu personal trainer, Gilson de Oliveira.

A defesa de Gilson negou veementemente à CNN que ele tenha sido o motivo da separação, afirmando que qualquer relacionamento entre ele e Gracyanne ocorreu após o término do casamento com Belo.

Belo recentemente abriu o coração sobre o assunto durante sua participação no programa de auditório “The Noite”, com Danilo Gentili. Quando questionado sobre como estava lidando com a separação, Belo revelou: “Ainda não estou bem, mas… A gente vai levar, com certeza. Já passei por momentos muito ruins e sempre Deus me reergueu.”

O cantor também compartilhou seus sentimentos ao se emocionar durante o primeiro show da turnê revival de 30 anos do grupo Soweto, um dia após o anúncio da separação. “Ali foi um misto de emoções, né? Um momento bonito que eu estava vivendo e, ao mesmo tempo, um momento triste, porque são 16 anos. Mas a gente já vem passando por esse processo tem um tempo, foi do ano passado para cá”, explicou Belo.

