Gringos ficam revoltados após fãs de BBB levantarem tag Justice for Bin Laden no Twitter; confira

Os fãs do programa Big Brother Brasil causaram polêmica nas redes sociais ao colocarem a hashtag #JusticeForBinLaden entre os assuntos mais comentados no mundo, no Twitter. No entanto, a ação não estava relacionada ao terrorista saudita Osama bin Laden, mas sim ao participante do reality show MC Bin Laden.

Tudo começou após uma discussão envolvendo o funkeiro MC Bin Laden e a participante Vanessa Lopes. Insatisfeitos com a forma como o participante foi tratado, os fãs brasileiros decidiram demonstrar seu apoio através das hashtags #BinLadenMereceRespeito e #JusticeForBinLaden. No entanto, essa ação gerou uma série de reações negativas e confusões por parte dos usuários internacionais das redes sociais.

Os gringos se mostraram chocados e, até mesmo, indignados com a hashtag #JusticeForBinLaden. Para eles, a tag seria em defesa do terrorista líder da Al-Qaeda, a organização terrorista responsável por realizar os atentados de 11 de setembro, que causaram a morte de cerca de três mil pessoas nos Estados Unidos. Muitos questionaram o motivo pelo qual os brasileiros estariam defendendo um terrorista conhecido por seus atos violentos.

Enquanto os usuários estrangeiros se questionavam sobre o apoio ao terrorista, os brasileiros se divertiam com a confusão que haviam causado. Muitos compartilhavam memes e comentários engraçados sobre a situação. Algumas pessoas expressaram o amor pelo Brasil e a alegria de fazer parte desse país cheio de criatividade e bom humor.

Algumas pessoas afirmaram que o episódio com a hashtag #JusticeForBinLaden mostrou o poder do senso de humor brasileiro e como os brasileiros são capazes de transformar situações polêmicas em piadas. O humor foi utilizado como uma forma de desconstruir a associação injusta entre o participante de um programa de televisão e um terrorista internacional.

“Justiça para Bin Laden? Vocês estão passando dos limites”, reclamou uma internauta em inglês. “Brasileiros estão defendendo o Bin Lade com a tag ‘Bin Laden merece respeito’. Estou tentando entender o que levou eles a defender um terrorista que matou centenas de pessoas”, escreveu outro. “Por que os brasileiros estão falando tanto de justiça para o Bin Laden? Que merd*, o que eu perdi?”, brincou um terceiro.

