Homem faz vídeo pelado convidando para sexo em área de mata na Ponta Negra em Manaus: “Vem pro Garden”

Notícias Caiu na Rede! – Circula nas redes sociais o vídeo de um homem pelado convidando pessoas para sexo em uma área de mata na região da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O terreno, popularmente conhecido como “Garden”, “Motel Calango” ou “Trilha do Sexo”, é um terreno baldio particular classificado como área verde.

O local, situado nas proximidades da Avenida Coronel Teixeira que tem acesso ao Rio Negro, tornou-se um notório ponto de encontro para atividades sexuais públicas e uso de entorpecentes.

PUBLICIDADE

Leia também: Homens são flagrados fazendo sexo atrás de ônibus em Manaus

Nas imagens, o homem aparece completamente nu andando pela mata. “Quer f** ao ar livre? Vem pro Garden. Aqui tem sexo toda hora”, diz ele no vídeo, reforçando a fama do espaço entre frequentadores que buscam experiências sexuais em ambientes abertos e isolados.

Segundo informações frequentadores costumam entrar no local durante a noite para as chamadas “trilhas do sexo”, em busca de encontros com desconhecidos. A área, de acesso fácil e sem qualquer tipo de fiscalização ou barreira física, apresenta um cenário de abandono. Pelo chão, é possível ver preservativos usados, embalagens de produtos íntimos, restos de comida e vestígios de substâncias entorpecentes.

PUBLICIDADE

Essa não é a primeira vez que o “Garden” se torna foco de polêmicas. Nos últimos anos, o local já foi citado em reportagens pela fama de ser trilha do sexo.