Homem furta placa de carro e exige ‘resgate’ com pagamento via Pix

Um homem ainda não identificado furtou uma placa de carro e exigiu ‘resgate’ dela com pagamento via Pix. A vítima foi a dentista Cíntia Braga que voltou ao veículo estacionado em uma rua de Fortaleza e se deparou com o bilhete.

No papel, o meliante deixou instruções para que Cíntia efetuasse uma transferência a uma conta indicada pela chave Pix, informando que o objeto seria devolvido mediante pagamento.

“Sua placa de volta: Evite problemas e gastos absurdos para fazer outra. Pagamento via Pix, ZAP (85) xxx, devolução imediata”, dizia o recado.

Braga entrou em contato com o número indicado pelo criminosos e foi informada de que precisaria pagar R$ 100. A vítima não fez a transferência e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

Na conversa, o suspeito diz que não vai diminuir o valor cobrado e chega a perguntar qual é o número da placa da mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o caso será investigado para apurar as circunstâncias do furto.