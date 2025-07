Homem se pronuncia após polêmica em supermercado em Manaus e nega traição

Notícias Caiu na Rede – Após se tornar alvo de comentários nas redes sociais por conta de um vídeo que registrou uma confusão na saída de um supermercado, um homem resolveu se manifestar publicamente para esclarecer os fatos. A gravação mostra o momento em que ele aparece acompanhado de outra mulher, situação que gerou acusações de traição e boatos de que ele seria pastor.

Em seu relato, o homem desmentiu as informações que circulam na internet. Ele afirmou que nunca teve função de liderança religiosa, embora já tenha frequentado uma igreja no passado. Segundo ele, há cerca de três anos deixou de participar ativamente das atividades religiosas e não exerce qualquer cargo ministerial.

Quanto às acusações de infidelidade, ele alegou que o relacionamento com a ex-esposa já estava em processo de desgaste há muito tempo. De acordo com o depoimento, o término vinha sendo tentado há meses, mas a companheira não aceitava a separação. Ele afirmou que o ciúme excessivo dela foi determinante para o fim do casamento, chegando ao ponto de ocorrerem episódios de agressividade e até uma tentativa contra sua vida.

“Não tenho filhos com ela, e hoje vejo isso como um livramento. Se tivéssemos, essa situação poderia ter sido ainda mais traumática”, declarou o homem, ao final de seu desabafo.

O caso segue repercutindo entre internautas, que dividem opiniões sobre os acontecimentos e os depoimentos envolvidos.