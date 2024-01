Os atores Humberto Carrão e Grazi Massafera estariam vivendo um romance discreto e sem compromisso, de acordo com informações do jornal Extra. O suposto envolvimento teria sido revelado por Massafera a alguns amigos próximos, e a aproximação entre os dois teria ocorrido no ano passado por meio das redes sociais.

A reportagem do portal Extra destaca que Carrão e Massafera têm se encontrado desde o ano passado, mas mantêm o acordo de que o relacionamento seria sem qualquer tipo de compromisso mais sério. Enquanto Carrão interpreta José Inocêncio no remake da novela “Renascer” e é frequentemente visto curtindo a noite carioca, Massafera brilha como protagonista da novela “Dona Beja”.

O romance, que teria sido mantido em segredo, agora está sob os holofotes, gerando especulações e curiosidade entre os fãs e a imprensa especializada. Os dois atores ainda não se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

