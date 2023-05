Humorista ex-Hermes e Renato está internado após sofrer AVC

O comediante Gil Brother, o Away de Petrópolis, está internado em estado grave no Hospital Clínico de Corrêas, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. Ele deu entrada no dia 23 de maio após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O comediante de 65 anos terá de passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. O humorista, cujo nome de batismo é Jaime Gil da Costa, ficou conhecido principalmente por ter sido um dos integrantes do humorístico Hermes e Renato no início dos anos 2000 na MTV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– A gente sabe que o Gil pode se recuperar como pode infelizmente não ter melhora. O artista precisa de uma coisa: apoio. Então, a gente tá buscando força da imprensa, pois nenhuma pessoa da mídia o visitou. Talvez não estejam nem sabendo. Muita gente não sabe que o Gil está tendo o apoio apenas do sobrinho, o William – disse o ator Pety Gateal ao site Na Telinha.

O ator enfatizou que a situação é delicada.

– O AVC causou um coágulo na cabeça dele e há um risco muito grande dele não conseguir voltar a andar, pois o lado esquerdo dele está todo paralisado. E a cirurgia ainda não foi feita por causa da idade do Gil, que é um fator de risco – acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na página oficial do humorista foi publicada uma nota neste domingo (28) dizendo que Gil está reagindo ao tratamento e está esperançoso.

– Meus pigmeus, eu quero manter todos tranquilos e com pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do Brasil inteiro, me mantém cheio de energias, morô. Muito obrigado, garotinho juvenil – diz a legenda da publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Pleno.News