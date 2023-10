Humorista forja atentado a tiros para engajar nas redes sociais; vídeo

O humorista Natan Aqui recentemente enfrentou duras críticas e indignação nas redes sociais depois de ter forjado um suposto atentado a tiros como parte de uma pegadinha. Na terça-feira (10), o influenciador chegou a compartilhar informações de que estaria na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), gerando preocupação em seus seguidores. No entanto, logo se revelou que o incidente não passava de uma farsa elaborada para atrair atenção nas redes sociais.

A situação começou quando a assessoria do humorista divulgou um comunicado alegando que ele havia sido alvo de um atentado. No comunicado, eles descreveram o incidente e pediram energias positivas para a recuperação de Natan Aqui. No entanto, o influenciador publicou o vídeo do suposto atentado em seu canal no YouTube e revelou que tudo não passava de uma brincadeira.

“Deixa eu explicar o que realmente aconteceu. Esse vídeo não foi uma publicidade, nem tão pouco para tirar onda com os inscritos. Mas apenas fiz uma pegadinha com quem estava me desejando o mal”, explicou Natan Aqui.

A atitude do humorista gerou uma enxurrada de críticas e indignação nas redes sociais. Muitos seguidores se sentiram traídos e enganados pela pegadinha. Alguns apontaram que o uso de um suposto atentado a tiros como parte da brincadeira era de mau gosto e falta de respeito com o público. A credibilidade de Natan Aqui foi questionada por alguns seguidores, que consideraram a ação inapropriada.