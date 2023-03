Influencer preso suspeito de cometer roubos em Manaus é liberado e posta frase bíblica; confira

Redação AM POST*

O digital influencer João Victor Bezerra de Souza, 22, mais conhecido como Vitinho Cell postou frase bíblica após sair da prisão. Ele é suspeito de roubar dois televisores e um aparelho celular e foi detido há um mês em um estúdio de tatuagem na rua João Valério, conjunto Vieiralves, zona centro-sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O SENHOR me castigou severamente, mas não me entregou à morte”, escreveu ele nos Stories do Instagram. A Frase é um verso do livro de Salmos 118.

Vitinho Cell é conhecido nas redes sociais por ostentar em festas, ele acumula mais de 33 mil seguidores no Instagram.

De acordo com o delegado Costa e Silva, titular da 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma vítima foi até a delegacia em maio de 2022 para prestar queixa de um roubo que aconteceu no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, e relatou que dois homens, até aquele momento desconhecidos, a ameaçaram com uma arma e entraram na sua residência, ocasião em que subtraíram duas TVs e um celular, modelo Iphone 11

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após rastrear o aparelho foi possível identificar o portador, que havia feito a compra do objeto de forma online com um homem que apresentou o comprovante de compra, realizado via pix.

“De posse desse documento, conseguimos levantar a foto do dono da conta e chamamos a vítima para reconhecê-lo, ocasião em que constatamos que se tratava de João Victor. Aprofundando as investigações, outra vítima que teve o celular roubado no bairro Alvorada, também reconheceu o autor”, disse o delegado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João Victor responderá por roubo.