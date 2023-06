Influenciador alega envolvimento em suruba gay com o pastor evangélico André Valadão

O pastor evangélico André Valadão enfrenta mais controvérsias neste último final de semana, devido a um vídeo com declarações contra a comunidade LGBTQIA+. Desta vez, um influenciador afirmou ter tido relações sexuais em um encontro sexual em grupo com o religioso.

No mês de junho, o movimento do orgulho LGBTQIA+ é celebrado, representando uma luta política e social pela diversidade de orientações sexuais e pelos direitos humanos. No entanto, o pastor aproveitou a data para fazer pregações com um discurso radicalmente anti-LGBTQIA+.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Deus odeia o orgulho (LGBTQIA+)”, foi a declaração postada por Valadão. Como resultado, ele recebeu inúmeros comentários de revolta por parte da comunidade homossexual.

Em meio a toda essa polêmica, o influenciador conhecido como “Bruxo dos vídeos”, Bruno Sartori, revelou ter tido envolvimento com o pastor.

Bruno é famoso no mundo digital por criar sátiras e manipular vídeos. Em uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores, ele admitiu que se envolver com o pastor foi seu maior arrependimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST