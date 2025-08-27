A notícia que atravessa o Brasil!

Influenciador dispara ataques machistas contra Ruivinha de Marte após término

Gabriel Amorim criticou a influenciadora e exaltou homens em série de postagens nas redes sociais, gerando polêmica entre seguidores.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 21:39

Foto: Reprodução

Caiu na Rede é Post – O influenciador Gabriel Amorim, que se apresenta como especialista em relacionamentos, provocou repercussão nas redes sociais ao atacar a cantora e influenciadora Ruivinha de Marte, após ela anunciar o fim do relacionamento com o empresário Arthur Défago. Nos posts, Gabriel exaltou os homens e chamou Ruivinha de ingrata, afirmando: “Não ajude a mulher errada!”.

O romance entre Ruivinha, de 28 anos, e Arthur chegou ao fim em maio deste ano, após quase um ano juntos. A influenciadora anunciou a separação em um post conjunto no Instagram, compartilhando com os seguidores sua reflexão sobre o relacionamento.

Leia mais: Ruivinha de Marte diz que quase foi barrada no Maracanã após bandeira do AM ser confundida com a dos EUA

Após a publicação, o perfil de Gabriel Amorim, @sedutorafro22, criticou a decisão da influenciadora. A frase de abertura do vídeo “Não ajude a mulher errada!” deu início a uma série de ataques machistas, nos quais ele afirmava que “Ruivinha de Marte é prova que um homem nunca deve fazer de tudo por uma mulher”.

O conteúdo provocou reação imediata dos seguidores, com a maioria defendendo Ruivinha. Um internauta comentou: “Oxi, porque tá se doendo tanto assim? Deveria cuidar da própria vida, essa vergonha é no débito ou no crédito?”

O episódio reforça a repercussão negativa de discursos misóginos nas redes sociais e reacende debates sobre respeito e limites na forma como influenciadores se posicionam publicamente.

