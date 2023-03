Influenciador fitness Tiago Toguro se envolve em acidente que causou a morte de motociclista

Redação AM POST*

O influenciador fitness Tiago Toguro, que conta com mais de 6 milhões de seguidores em uma de suas redes sociais, se envolveu em um acidente entre um carro e uma moto, no início da madrugada deste sábado (4), na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de um homem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações de testemunhas, Toguro vinha pela Linha Amarela, quando perdeu o acesso para a Avenida Brasil. Para recuperar a saída perdida, ele teria dado marcha ré, quando colidiu com a moto.

Em nota, a Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que equipes foram acionadas e atestaram o óbito do motociclista. A Defesa Civil esteve no local e removeu o corpo para o IML.

JHONNY MORADOR DA #MARÉ MORRE APÓS A MOTO EM QUE ESTAVA SE COLIDIR CONTRA O CARRO DO INFLUENCER TOGURO DA MANSÃO MAROMBA CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE As primeiras informações enviadas à página #MaréNaoVive, dão conta de que TOGURO estava dando ré com seu veículo na Linha amarela para acessar a Av Brasil>>> pic.twitter.com/kw5NImrWDj — Maré "Não Vive" (@MareNaoVive) March 4, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O influenciador Tiago Toguro começou a ganhar destaque na internet nos últimos anos, com vídeos sobre musculação e vlogs variados nos canais de YouTube “Em Busca do Shape Inexplicável” e “Mansão Maromba”. Os dois canais juntos somam quase 8 milhões de seguidores. Já a sua conta do Tiktok bateu 4,3 milhões recentemente. No instagram, Toguro conta com 6,2 milhões de fãs.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do G1