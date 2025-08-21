Influenciador paraense Fernando Braga é acusado de se aproveitar da popularidade de Patixa Teló

Notícias Caiu na Rede! – Uma nova polêmica envolvendo influenciadores da região Norte vem movimentando as redes sociais. O paraense Fernando Braga está sendo acusado de se aproximar da influenciadora amazonense Patixa Teló, que tem síndrome de Down e faz parte do rancho de Carlinhos Maia, apenas para obter fama e visibilidade. Patixa, figura carismática e muito querida pelo público, está atualmente em Belém e, segundo críticas, teria se tornado alvo de interesses alheios à amizade genuína.

A primeira acusação partiu da influenciadora Samylly, que afirmou desconfiar das intenções de Fernando. Para ela, a aproximação não passa de uma estratégia para se beneficiar da popularidade de Patixa. Samylly ainda revelou ter sido desrespeitada por Fernando em outra ocasião, quando ele a tratou no masculino, mesmo sabendo que ela é uma mulher trans. “Ele tem um passado obscuro, e isso todo mundo sabe. Mas quero deixar claro: não vou partir para agressão física, hoje em dia tudo se resolve na delegacia”, afirmou.

As críticas ganharam força com a participação de Debochada, também integrante do rancho do Maia. Em um comentário publicado nas redes sociais, ela afirmou que sempre surgem pessoas querendo se aproveitar de Patixa Teló, mas destacou que, no fim, apenas ela e Márcia Dantas – cuidadora de Patixa – realmente fazem parte do núcleo próximo da influenciadora.

Diante da repercussão negativa, Fernando Braga decidiu se pronunciar. Ele negou que sua intenção fosse usar Patixa para conseguir entrada no rancho de Carlinhos Maia, como sugeriram alguns seguidores. “Não te conheço, mas você defende Márcia porque já conhece ela. Nem todo mundo ajuda alguém para entrar no rancho. Talvez esse seja o teu objetivo, mas não o meu”, escreveu em resposta a Debochada. O influenciador chegou a afirmar que possui prints que comprovariam situações de abandono de Patixa, reforçando que sua proximidade não estaria ligada a vantagens pessoais.

As declarações de ambos os lados rapidamente viralizaram, dividindo opiniões entre seguidores. Enquanto alguns apoiam a versão de Fernando e acreditam que ele estaria tentando proteger Patixa de possíveis negligências, outros reforçam que apenas Márcia e o círculo mais íntimo têm legitimidade para cuidar da influenciadora.