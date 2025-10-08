A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Influenciador revela identidade do “boy misterioso de Manaus” que teria ficado com Carlinhos Maia; confira

Fhelipe Medeiros afirma que blogueira Clicia Macheleny contou detalhes do suposto affair entre o influenciador e um jovem manauara.

Por Natan AMPOST

08/10/2025 às 13:50 - Atualizado em 08/10/2025 às 13:53

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – A internet voltou a ferver nesta quarta-feira (8) após o influenciador Fhelipe Medeiros expor, em suas redes sociais, a identidade de quem seria o “boy misterioso de Manaus” que supostamente teria ficado com Carlinhos Maia, mencionado pela blogueira Clicia Macheleny. A história, que começou com um vídeo desabafo da jovem amazonense, rapidamente tomou conta das redes.

PUBLICIDADE

Clicia relatou que estava se relacionando com um rapaz em Manaus quando descobriu, por meio das redes sociais, que ele teria viajado para outro estado para encontrar Carlinhos Maia. “Quando fui olhar o perfil do Carlinhos dei de cara com uma foto em que ele está com a família e corri para ver a foto que o bofe tinha postado no status. Eu peguei as duas fotos, mandei para ele e questionei: ‘quando é que tu vai falar que está pegando o Carlinhos Maia?’”, contou ela em um vídeo que viralizou.

Leia mais: Blogueira de Manaus diz que Carlinhos Maia “roubou” seu ficante; veja vídeo

PUBLICIDADE

A repercussão foi imediata, e Fhelipe Medeiros, conhecido por comentar assuntos do mundo dos influenciadores, repostou o vídeo e afirmou ter conversado diretamente com Clicia. Segundo ele, a blogueira deu mais detalhes sobre o suposto affair e a identidade do rapaz.

Clícia chegou a me falar que ele é acadêmico em educação física, já competiu em torneios de fisiculturismo e que nem ela que estava com ele há algum tempo sabia que ele fazia esses jobs para inteirar. Ela só veio saber da bissexualidade dele depois que fez o vídeo, viralizou e outras pessoas que já fizeram ele contaram para ela que deu um grau ali também“, revelou Medeiros.

O influenciador ainda foi além e divulgou o perfil do rapaz, identificado como Coutinho Abraão, gerando uma enxurrada de comentários. “Até o David Brazil apareceu por lá. Carlinhos tem um padrão bem definido — sempre boyzinho, malhado e entroncado”, disse Fhelipe, em tom de ironia.

Fhelipe Medeiros também informou que Clicia Macheleny será entrevista pelo jornalista Léo Dias nesta quarta-feira (8) para falar sobre o caso.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Operação contra abuso de criança e adolescente prende 55 pessoas

Ação foi deflagrada pela PF em 16 estados.

há 8 minutos

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero; veja decisão

A sentença também ordenou o recalculo dos quocientes eleitoral e partidário.

há 11 minutos

Mundo

Israel e Hamas retomam reuniões para acordo de paz em Gaza

Terceiro dia de negociações em Sharm el-Sheikh pode selar o cessar-fogo após dois anos de conflito.

há 35 minutos

Política

Alcolumbre esfria debate sobre PL da Dosimetria e diz que proposta não avança no Senado

Mesmo após ler a minuta do projeto, o presidente do Senado deixou claro que o texto não encontrará apoio suficiente entre os senadores.

há 42 minutos

Brasil

Jornalista é brutalmente espancada pelo namorado em hotel de luxo

Ataque ocorreu dentro de um elevador; agressor foi preso e liberado após audiência de custódia.

há 50 minutos