Influenciador revela identidade do “boy misterioso de Manaus” que teria ficado com Carlinhos Maia; confira

Notícias Caiu na Rede! – A internet voltou a ferver nesta quarta-feira (8) após o influenciador Fhelipe Medeiros expor, em suas redes sociais, a identidade de quem seria o “boy misterioso de Manaus” que supostamente teria ficado com Carlinhos Maia, mencionado pela blogueira Clicia Macheleny. A história, que começou com um vídeo desabafo da jovem amazonense, rapidamente tomou conta das redes.
Clicia relatou que estava se relacionando com um rapaz em Manaus quando descobriu, por meio das redes sociais, que ele teria viajado para outro estado para encontrar Carlinhos Maia. “Quando fui olhar o perfil do Carlinhos dei de cara com uma foto em que ele está com a família e corri para ver a foto que o bofe tinha postado no status. Eu peguei as duas fotos, mandei para ele e questionei: ‘quando é que tu vai falar que está pegando o Carlinhos Maia?’”, contou ela em um vídeo que viralizou.
A repercussão foi imediata, e Fhelipe Medeiros, conhecido por comentar assuntos do mundo dos influenciadores, repostou o vídeo e afirmou ter conversado diretamente com Clicia. Segundo ele, a blogueira deu mais detalhes sobre o suposto affair e a identidade do rapaz.
“Clícia chegou a me falar que ele é acadêmico em educação física, já competiu em torneios de fisiculturismo e que nem ela que estava com ele há algum tempo sabia que ele fazia esses jobs para inteirar. Ela só veio saber da bissexualidade dele depois que fez o vídeo, viralizou e outras pessoas que já fizeram ele contaram para ela que deu um grau ali também“, revelou Medeiros.
O influenciador ainda foi além e divulgou o perfil do rapaz, identificado como Coutinho Abraão, gerando uma enxurrada de comentários. “Até o David Brazil apareceu por lá. Carlinhos tem um padrão bem definido — sempre boyzinho, malhado e entroncado”, disse Fhelipe, em tom de ironia.
Fhelipe Medeiros também informou que Clicia Macheleny será entrevista pelo jornalista Léo Dias nesta quarta-feira (8) para falar sobre o caso.