Influenciadora do Pará é detonada na web após comentário sobre Manaus: “só presta a noite”

“Até que não gosta de mim tava me defendendo nas páginas, amei ver isso, a força que tem o Pará também. Mostra que independente de qualquer coisa estamos juntos e que ninguém fala mal do nosso Pará também não”, concluiu.

A repercussão foi imediata. Em páginas de fofoca e perfis populares de Manaus, internautas não pouparam palavras para rebater Luana. “É que durante o dia a gente faz o que os paraenses não fazem, a gente trabalha”, ironizou uma usuária do Instagram. Outro comentário dizia: “No Pará nem de dia e nem de noite”, enquanto uma terceira seguidora foi direta: “Que fique no Pará então, amada!”.

“Mana do céu, se vocês verem… À noite, vamos atrás de uma festa”, comentou a influenciadora, em tom descontraído. A fala, no entanto, foi rapidamente interpretada como uma crítica depreciativa à cidade, gerando revolta entre os manauaras.

Notícias de Manaus – A influenciadora digital do Pará, Luana Oliveira, se tornou alvo de duras críticas nas redes sociais após um comentário polêmico sobre Manaus viralizar no último domingo (27). Durante um vídeo publicado em seus stories no Instagram, Luana afirmou que a capital amazonense “só presta de noite”, referindo-se à suposta falta de opções turísticas durante o dia.

