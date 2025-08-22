Influenciadora Eliana Franco relata constrangimento em supermercado de Manaus

Notícias Caiu na Rede – A influenciadora digital Eliana Franco, conhecida pelo bordão “Chama Pai!”, relatou em suas redes sociais um episódio de constrangimento que teria vivido em um supermercado de Manaus. De acordo com ela, o caso aconteceu no momento em que colocava as compras dentro do carro, no estacionamento do estabelecimento.

Segundo o relato, Eliana foi abordada por um segurança, que pediu que apresentasse comprovante de pagamento dos produtos adquiridos. A influenciadora afirmou ter ficado surpresa com a situação, já que a conferência de notas fiscais costuma ser feita ainda na saída do supermercado, e não após o cliente já ter deixado o caixa.

Incomodada com a abordagem, a criadora de conteúdo decidiu filmar a ação do funcionário e questioná-lo sobre o procedimento adotado. Durante o registro, ela perguntou por que não havia sido abordada antes, como é praxe em estabelecimentos do ramo. Ao perceber que estava sendo gravado, o segurança encerrou a abordagem e se afastou sem dar maiores explicações.

O episódio repercutiu entre os seguidores da influenciadora, que compartilharam mensagens de apoio e também críticas à postura do funcionário. Alguns internautas destacaram que situações como essa podem gerar constrangimento e até configurar abordagem indevida ao consumidor.

Até o momento, o supermercado citado por Eliana não se pronunciou sobre o ocorrido. O caso levanta discussões sobre o direito do consumidor e os limites da atuação de seguranças em estabelecimentos comerciais.