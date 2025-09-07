Influenciadora Gkay marca presença em noite histórica de Ivete Sangalo em Manaus

Notícias Caiu na Rede – A segunda noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025” contou com uma presença inesperada que movimentou o público: a influenciadora e humorista Gkay marcou presença no show de Ivete Sangalo, no palco Malcher, em Manaus, neste sábado (06/09). Conhecida por seu carisma e pelo alcance nas redes sociais, a artista acompanhou de perto a apresentação que reuniu milhares de pessoas no Centro Histórico da capital amazonense.

PUBLICIDADE

Ivete Sangalo fez um espetáculo histórico, repleto de emoção e sucessos que atravessam gerações, levantando a multidão que aguardava ansiosa por seu retorno à cidade. O show da baiana também ganhou ainda mais destaque pela aparição surpresa de Gkay, que atraiu olhares e foi reconhecida pelos fãs presentes.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

Durante o evento, Gkay compartilhou momentos nos bastidores e interagiu com o público, reforçando a grandiosidade do festival, considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil. A influenciadora celebrou a energia contagiante da noite e destacou a importância de iniciativas culturais que aproximam artistas e fãs.

Além de Ivete, a programação do palco Malcher também contou com os shows de Pablo do Arrocha e da banda Calcinha Preta, transformando a noite em um verdadeiro encontro de ritmos e emoções. O prefeito David Almeida destacou que o festival já bateu recorde de público e segue como uma vitrine da diversidade cultural de Manaus.