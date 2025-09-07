A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Influenciadora Gkay marca presença em noite histórica de Ivete Sangalo em Manaus

Influenciadora movimenta público ao prestigiar apresentação de Ivete Sangalo no palco Malcher do #SouManaus 2025.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 08:55

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede – A segunda noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025” contou com uma presença inesperada que movimentou o público: a influenciadora e humorista Gkay marcou presença no show de Ivete Sangalo, no palco Malcher, em Manaus, neste sábado (06/09). Conhecida por seu carisma e pelo alcance nas redes sociais, a artista acompanhou de perto a apresentação que reuniu milhares de pessoas no Centro Histórico da capital amazonense.

PUBLICIDADE

Ivete Sangalo fez um espetáculo histórico, repleto de emoção e sucessos que atravessam gerações, levantando a multidão que aguardava ansiosa por seu retorno à cidade. O show da baiana também ganhou ainda mais destaque pela aparição surpresa de Gkay, que atraiu olhares e foi reconhecida pelos fãs presentes.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

PUBLICIDADE

Durante o evento, Gkay compartilhou momentos nos bastidores e interagiu com o público, reforçando a grandiosidade do festival, considerado o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil. A influenciadora celebrou a energia contagiante da noite e destacou a importância de iniciativas culturais que aproximam artistas e fãs.

Além de Ivete, a programação do palco Malcher também contou com os shows de Pablo do Arrocha e da banda Calcinha Preta, transformando a noite em um verdadeiro encontro de ritmos e emoções. O prefeito David Almeida destacou que o festival já bateu recorde de público e segue como uma vitrine da diversidade cultural de Manaus.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Direita e esquerda protestam em Brasília durante o desfile de 7 de Setembro

STF não aparece.

há 42 segundos

Manaus

David Almeida visita espaço de acessibilidade para PcDs no #SouManaus 2025

Festival disponibiliza espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, com estrutura adaptada e equipes de apoio, reafirmando a inclusão no #SouManaus 2025.

há 39 minutos

Manaus

Ivete Sangalo retorna a Manaus e emociona multidão no #SouManaus 2025

Retorno triunfante de Ivete Sangalo marca a segunda noite do palco Malcher, com emoção, recorde de público e celebração da música brasileira.

há 2 horas

Manaus

Pablo e Calcinha Preta emocionam público no palco Malcher do #SouManaus 2025

Festival lota o palco Malcher com shows de Pablo e Calcinha Preta, celebrando a diversidade musical e os 10 anos do #SouManaus.

há 2 horas

Manaus

Cultura indígena e diversidade marcam segunda noite do #SouManaus 2025

Festival reúne cultura indígena, gastronomia e universo geek em uma celebração da pluralidade amazônica no coração de Manaus.

há 3 horas