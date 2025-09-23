Influenciadora trans Luana Pantoja revela que engravidou mulher e vai ser mãe de gêmeos em Manaus

Notícias Caiu na Rede – Revelação nas redes sociais pegou os seguidores de surpresa: Luana Pantoja afirmou em seu Instagram que teria engravidado uma outra mulher de gêmeas. A postagem, que rapidamente mobilizou comentários e compartilhamentos, trouxe apenas a informação principal, sem detalhes sobre a situação.

Em seus stories, a blogueira, que é mulher trans, adiantou que não pretende responder perguntas sobre “como teria acontecido” nem “com quem” a gestação estaria relacionada. Segundo ela, explicações mais completas serão dadas “com o decorrer do tempo”. Luana acrescentou ainda que a mulher mencionada estaria grávida de cinco meses.

A declaração gerou curiosidade do público, mas a influencer pediu que os seguidores respeitem seu momento e aguardem futuras atualizações. Até o momento, não foram divulgados nomes, circunstâncias ou quaisquer informações adicionais sobre a identidade da gestante, nem sobre a forma como a situação se deu. A publicação permanece centrada no anúncio e no pedido para que especulações não sejam alimentadas nos comentários.