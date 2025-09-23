A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Influenciadora trans Luana Pantoja revela que engravidou mulher e vai ser mãe de gêmeos em Manaus

Ela afirma que mulher estaria grávida de cinco meses e diz que dará explicações “com o tempo”, sem informar como ou com quem a gestação ocorreu.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 17:33

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede – Revelação nas redes sociais pegou os seguidores de surpresa: Luana Pantoja afirmou em seu Instagram que teria engravidado uma outra mulher de gêmeas. A postagem, que rapidamente mobilizou comentários e compartilhamentos, trouxe apenas a informação principal, sem detalhes sobre a situação.

PUBLICIDADE

Em seus stories, a blogueira, que é mulher trans, adiantou que não pretende responder perguntas sobre “como teria acontecido” nem “com quem” a gestação estaria relacionada. Segundo ela, explicações mais completas serão dadas “com o decorrer do tempo”. Luana acrescentou ainda que a mulher mencionada estaria grávida de cinco meses.

Leia também: Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

PUBLICIDADE

A declaração gerou curiosidade do público, mas a influencer pediu que os seguidores respeitem seu momento e aguardem futuras atualizações. Até o momento, não foram divulgados nomes, circunstâncias ou quaisquer informações adicionais sobre a identidade da gestante, nem sobre a forma como a situação se deu. A publicação permanece centrada no anúncio e no pedido para que especulações não sejam alimentadas nos comentários.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Amazonas

Caminhão com coco, banana e laranja irregulares é interceptado a caminho de Manaus

Produtos foram rechaçados pela Aderr após apreensão na BVA de Jundiá.

há 17 minutos

Brasil

Professor suspeito de estuprar criança autista tem áudio vazado falando que gosta de zoofilia; ouça

Homem já foi denunciado por zoofilia e armazenamento de material contendo abuso sexual infantil.

há 49 minutos

Amazonas

Prefeito de Manaquiri prorroga contrato de R$ 1,2 milhão para reforma do Centro Cultural

Documentos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

há 54 minutos

Amazonas

Estágio exclusivo para pessoas com TEA tem inscrições prorrogadas até sexta (26)

Bolsa de R$ 1.050,54 mais R$ 220 de transporte e 20h semanais, com seleção feita pelo CEA.

há 59 minutos

Polícia

Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

Crime teria sido ordenado por homem conhecido como “Dubai”.

há 2 horas