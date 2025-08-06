Influenciadores são criticados após criarem vaquinha para ajudar bombeiros no combate ao incêndio em Manaus

Notícias Caiu na Rede – Isabelly Aurora e Jardel, influenciadores digitais com forte presença nas redes sociais de Manaus, iniciaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar recursos para fornecer água e alimentos aos bombeiros que atuam há mais de 24 horas no combate ao incêndio de grandes proporções na fábrica da Effa Motors, no Distrito Industrial II. A iniciativa, no entanto, gerou críticas nas redes.

PUBLICIDADE

Segundo os criadores da campanha, a ideia surgiu após relatos de que muitos profissionais estavam trabalhando em condições extremas, sob forte calor e exaustão física, com acesso limitado a recursos básicos como alimentação e hidratação. “É o mínimo que podemos fazer diante do esforço desses guerreiros que estão colocando a vida em risco para conter o fogo e proteger a cidade”, disse Isabelly em publicação no Instagram.

Leia também: Effa Motors se pronuncia após incêndio em fábrica no Distrito Industrial em Manaus

PUBLICIDADE

Apesar da boa intenção, a ação foi alvo de comentários negativos. Internautas questionaram a necessidade da vaquinha, argumentando que o fornecimento de suporte aos bombeiros deveria ser responsabilidade do Estado. Outros acusaram os influenciadores de quererem autopromoção em cima de uma tragédia.