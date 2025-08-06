A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Influenciadores são criticados após criarem vaquinha para ajudar bombeiros no combate ao incêndio em Manaus

Segundo os criadores da campanha, a ideia surgiu após relatos de que muitos profissionais estavam trabalhando em condições extremas.

Por Beatriz Silveira

06/08/2025 às 18:57

Notícias Caiu na Rede –  Isabelly Aurora e Jardel, influenciadores digitais com forte presença nas redes sociais de Manaus, iniciaram uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar recursos para fornecer água e alimentos aos bombeiros que atuam há mais de 24 horas no combate ao incêndio de grandes proporções na fábrica da Effa Motors, no Distrito Industrial II. A iniciativa, no entanto, gerou críticas nas redes.

PUBLICIDADE

Segundo os criadores da campanha, a ideia surgiu após relatos de que muitos profissionais estavam trabalhando em condições extremas, sob forte calor e exaustão física, com acesso limitado a recursos básicos como alimentação e hidratação. “É o mínimo que podemos fazer diante do esforço desses guerreiros que estão colocando a vida em risco para conter o fogo e proteger a cidade”, disse Isabelly em publicação no Instagram.

Leia também: Effa Motors se pronuncia após incêndio em fábrica no Distrito Industrial em Manaus

PUBLICIDADE

Apesar da boa intenção, a ação foi alvo de comentários negativos. Internautas questionaram a necessidade da vaquinha, argumentando que o fornecimento de suporte aos bombeiros deveria ser responsabilidade do Estado. Outros acusaram os influenciadores de quererem autopromoção em cima de uma tragédia.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Vice-prefeita é acusada de usar verba pública para pagar ‘amarração amorosa’; saiba quem é

A mulher é investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

há 3 minutos

Amazonas

Prefeito de Manaquiri gasta mais de R$ 15 milhões em dois contratos com a mesma empresa

Os acordos foram assinados em 21 de julho e publicados posteriormente no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

há 15 minutos

Polícia

Cinco pessoas são presas com drogas, arma e materiais ilícitos durante operação da Rocam no Tarumã

Apreensão aconteceu após denúncia anônima indicar atividade criminosa em um apartamento da zona Oeste de Manaus.

há 28 minutos

Pará

Vereadores de Belém que votaram para declarar Trump “persona non grata” na cidade podem ter vistos suspensos; entenda

A medida da Câmara Municipal de Belém gerou repercussão, especialmente entre lideranças conservadoras.

há 59 minutos

Manaus

Funcionários salvam veículos às pressas em incêndio na fábrica da Effa Motors em Manaus

Empresa afirma que não houve vítimas e trabalha na reestruturação.

há 1 hora