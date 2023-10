Instagram desativa conta de Marília Mendonça

O Instagram desativou a conta oficial da cantora Marília Mendonça nesta quinta-feira, (5), após quase dois anos da morte da cantora em um acidente de avião, ocorrido no dia 5 novembro de 2021.

A assessoria da sertaneja detalhou que dá recorreu da decisão afirmando que “é um processo automático de verificação da plataforma, mas a equipe responsável pelo Instagram da Marília já entrou em contato com a META” — empresa responsável pelo controle das contas dos usuários.

O fato ocorrem em meio aos diversos pontos levantados pela conclusão do inquérito que apurou o acidente que vitimou Marília e outras quatro pessoas. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PM-MG), houve negligência e imprudência dos pilotos Geraldo Martins e Tarcísio Viana que comandavam a aeronave, que também estão entre os mortos.

Segundo o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, os procedimentos operacionais da aeronave não foram responsáveis pela queda. “O que ficou evidenciado é que os pilotos ultrapassaram a velocidade a ser feita na perna do vento, desrespeitando o manual de treinamento da aeronave e saindo da zona de proteção do aeródromo. Qualquer responsabilidade cabia aos pilotos observar. Dessa forma houve negligência e imprudência”, explicou.

O advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília questionou o resultado do inquérito e o classificou como rasos os argumentos da investigação. “Percebe-se que há um direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade exclusiva para a causa do acidente. O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de ter sido apresentados argumentos ‘rasos’ da ocorrência”, disse em nota.

