Interesse pelo Festival de Parintins atinge recorde histórico nas buscas do Google em 2025

Caiu na Rede é Post – O Festival de Parintins, uma das manifestações culturais mais emblemáticas da Amazônia, teve um crescimento expressivo no interesse do público brasileiro em 2025. De acordo com dados divulgados pelo Google Trends, as buscas pelo evento aumentaram 70% em todo o país e 60% no estado do Amazonas, somente durante o mês de junho.

A principal pergunta feita pelos usuários foi “Quando é o festival de Parintins?”, seguida de outras curiosidades sobre a programação, história e detalhes da festa. Termos como “Que horas é a apuração do Festival de Parintins?”, “Qual o valor do camarote?” e “Qual emissora vai transmitir?” também estiveram entre os mais pesquisados.

A plataforma destacou ainda que edições recentes do festival – especialmente as de 2024, 2023 e 2022 – lideraram o volume de buscas nos últimos anos, com destaque para 2024, que registrou quatro vezes mais acessos do que a edição de 2014, um crescimento de 300%.

Leia mais: Jogador recria icônico Bumbódromo de Parintins no Minecraft e homenageia a cultura amazônica

A disputa entre os bois Caprichoso e Garantido também chamou atenção no ambiente digital, com interesse praticamente empatado tanto no Amazonas quanto no restante do Brasil.

A região Norte foi a que mais pesquisou sobre o evento, sendo o Amazonas o estado com maior concentração de buscas: 17 vezes mais do que a média nacional. “O Festival de Parintins está despertando uma curiosidade sem precedentes na internet”, aponta o relatório do Google.

Confira as 10 perguntas mais buscadas sobre o Festival de Parintins em 2025:

1. Quando é o festival de Parintins?

2. Que horas é a apuração do Festival de Parintins?

3. Qual o valor do camarote do Festival de Parintins?

4. Qual a história do Festival de Parintins?

5. Qual o objetivo do Festival de Parintins?

6. Festival de Parintins: qual é o dia dos bois?

7. Qual emissora vai transmitir o Festival de Parintins?

8. Onde fica o Festival de Parintins?

9. Qual o nome dos bois do Festival de Parintins?

10. Quem é o maior campeão do Festival de Parintins?

O crescimento nas buscas reforça a relevância cultural e o alcance nacional do festival, que continua ganhando espaço na internet e consolidando seu papel como símbolo do folclore amazônico.