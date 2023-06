Internautas reagem a clipe de Anitta com polêmica com cena de sexo oral: “Mamou no beco”

Após a cantora Anitta divulgar o clipe da música Funk Rave nesta sexta-feira (23/6) a tag “Mamou no beco” tomou conta do Twitter e muita gente fez meme da polêmica cena em que ela aparece simulando sexo oral, numa das vielas da comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde o vídeo foi gravado, em janeiro deste ano.

“Meu Deus, a Anitta mamou no beco e emocionou muitos”, elogiou um usuário da rede. Muitos destacaram o fato da cena não ser explícita: “A parte do mamou no beco foi tipo ‘Entendedores entenderão’”. “Ela limpando a boca depois que ela mamou no beco”, falou outro.

Entretanto, nem todos gostaram da escolha feita pela artista na edição. “Falaram tanto que a Anitta mamou no beco e, no final, nem apareceu nada”, criticou um usuário.

Embora as cenas vazadas no começo do ano mostrem a cantora simulando sexo oral por um período suficiente para entender, no clipe a cena é reduzida e apresenta apenas a ideia de que ela estaria praticando o ato com o rapaz. Para completar a ideia, ela aparece chupando um dindim, ou sacolé, como é conhecido no Rio de Janeiro, e também são mostradas outras imagens como referências a toques sexuais. Assista:

Vídeo de Anitta fazendo sexo oral viraliza na web pic.twitter.com/TKZsyc9QQb
— AM POST (@portalampost) January 26, 2023

mds a anitta mamou no beco e emocionou muitos…pic.twitter.com/VVrUYaTRSp
— Renan Ávila (@eurenanavila) June 23, 2023

mamou no beco mesmo bem brasileirinha e afins, mto eu pic.twitter.com/GYCDPYbPXy — KIRA (@kiragostosobr) June 23, 2023

As referências no clip q ela mamou no beco ️️️️️️ pic.twitter.com/eIca31Kuhu — Jr (@raiosom_) June 23, 2023

O fandom hoje esta com essa energia MAMOU NO BECO#FunkRavepic.twitter.com/AjWS0r1J4s — Lima/ Fan Account (@Inamorelima) June 23, 2023

Que história é essa de MAMOU NO BECO ? #FunkRave pic.twitter.com/UIiqWGoDxQ — vini (@euvinim) June 23, 2023

Se o Neymar pode trair, pq a Anitta não pode mamar no beco??? ️#RaveFunk + MAMOU NO BECO pic.twitter.com/Mx0oMRqwFt — ️ (@Guilh3rms) June 23, 2023

Redação AM POST*