Internautas resgatam vídeo e expõem ligação entre dono da Choquei e Hytalo Santos: “sempre dava palco para esse criminoso”

Notícias Caiu na Rede! – A prisão preventiva do influenciador digital Hytalo Santos, realizada nessa sexta-feira (15) em uma residência localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, segue gerando repercussão nas redes sociais e intensificando o debate sobre responsabilidade digital. O caso envolve graves acusações de exploração e exposição de menores de idade em conteúdos voltados às plataformas online, investigadas pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Após a prisão, internautas resgataram um vídeo antigo que mostra Hytalo ao lado de Raphael Souza, dono da página Choquei, um dos maiores perfis de notícias de entretenimento do país. A gravação voltou a circular amplamente, trazendo à tona questionamentos sobre a proximidade entre os dois e a visibilidade que a página teria concedido ao influenciador em seus anos de ascensão.

QUE SER INVESTIGADA A Choquei, que hoje finge não ter vínculo com o influenciador, foi peça-chave na ascensão de Hytalo Santos, dando ampla visibilidade a suas festas e polêmicas. Em troca, Hytalo também impulsionou a fama de Raphael Sousa,… pic.twitter.com/XVZED5fyhF — Felipe Leme (@LemeJiK) August 14, 2025

Relação entre Choquei e Hytalo

Segundo relatos publicados no X (antigo Twitter), a Choquei foi uma das principais plataformas de divulgação de festas e polêmicas envolvendo Hytalo. Em troca, o influenciador teria garantido ao administrador da página acesso privilegiado a eventos exclusivos, aumentando significativamente sua base de seguidores.

Um internauta relembrou que Raphael Souza, que hoje se distancia de Hytalo, conquistou grande parte de sua popularidade justamente por meio dessa parceria. “Grande parte dos seguidores no Instagram do Raphael foi conquistada quando Hytalo anunciou que sua audiência poderia acompanhar as festas exclusivamente pelo perfil da Choquei”, afirmou um usuário.

Esse movimento teria permitido que Souza saltasse de cerca de 200 mil para mais de 1 milhão de seguidores em um curto espaço de tempo, consolidando sua página como uma das maiores do Brasil no segmento de notícias rápidas e de celebridades.

“É necessário que o dono da Choquei também seja investigado”, escreveu um internauta, ressaltando a necessidade de apuração completa sobre os vínculos estabelecidos. Outro comentário ironizou: “Engraçado que a Choquei tá pagando de contra o Hytalo Santos, mas sempre postava e dava palco para esse criminoso”.

Polêmica e credibilidade

A polêmica surge em um momento delicado para a Choquei, que recentemente esteve no centro de críticas após a divulgação de uma notícia falsa que resultou em ataques contra um jovem, vítima de fake news. O episódio levantou discussões sobre a responsabilidade de grandes páginas de entretenimento no ecossistema digital e a urgência de maior rigor na checagem de informações.

