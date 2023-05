Irmão da atriz Sheron Menezzes é preso em flagrante por tráfico de drogas

Redação AM POST*

Draiton Mancilha de Menezes, irmão da atriz Sheron Menezzes, que atualmente interpreta a protagonista Sol na novela Vai na Fé, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul no dia 9 de dezembro de 2022 mas a informação veio a tona hoje após o colunista Leo Dias divulgar o caso.

De acordo com o colunista, cinco porções de cocaína e uma pistola 9mm estavam em posse do irmão da atriz. Ele abordado ao sair do condomínio onde morava e os policiais apreenderam os entorpecentes. Ele é reincidente em tráfico de drogas.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não concedeu o habeas corpus pedido pela defesa de Draiton e, por isso, ele permanece preso.

A assessoria de imprensa Sheron Menezzes, afirma que a atriz não vai comentar o assunto.

Em 2016, quando Sheron Menezzes reuniu a família para gravar uma participação no programa Tamanho Família, da TV Globo, Draiton não participou. Na ocasião, Sheron levou a mãe, Veralinda, e os outros dois irmãos, Drayson e Sol.