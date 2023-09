Irmão de Walewska afirma que pagou funeral sozinho: ‘Marido não arcou com nada’

A campeã olímpica de vôlei, Walewska Moreira de Oliveira, que tragicamente faleceu após cair do 17º andar do Condomínio Ciragan Home, na Bela Vista, capital paulista, foi sepultada na manhã deste sábado, 23, em Belo Horizonte (MG). A cerimônia de despedida foi custeada pelo único irmão da atleta, o piloto de avião Wesley Oliveira, que em uma entrevista exclusiva ao UOL, revelou que o marido da jogadora, Ricardo Alexandre Mendes, não fez contribuições financeiras para o funeral.

Segundo Wesley, ele assumiu todas as responsabilidades relacionadas às burocracias e custos do funeral. “Resolvi todas as burocracias, eu paguei todo o funeral. O marido da minha irmã não arcou com nada. Eu fiz o que tinha que fazer porque era minha irmã. Corri para o prédio no dia do incidente, resolvi todas as burocracias, eu paguei tudo. Tanto a parte do translado, até todos os custos gerais do funeral. No total foram R$ 20 mil de custos. O marido da minha irmã não arcou com nada,” afirmou Wesley.

A morte de Walewska ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, que a registrou como morte suspeita. Ricardo, o marido da jogadora, não compareceu ao velório, e segundo um amigo, ele está “destroçado” e não parava de chorar. De acordo com o amigo, Ricardo comprou a passagem para o velório, mas os pais de Walewska pediram para que ele não fosse, alegando que o clima estava pesado. No entanto, Wesley desmente essa versão, afirmando que não houve contato entre os familiares e que Ricardo não participou das tratativas no IML ou da liberação do corpo da atleta.

Wesley também compartilhou que encontrou-se com a irmã pela última vez há uma semana, em São Paulo, em uma festa que ele organizou para comemorar seu aniversário. Ele não imaginava que seria a última vez que veria a irmã e mencionou que ela estava feliz e não havia indícios de depressão. Uma carta deixada por Walewska para Wesley é uma lembrança preciosa para ele.

O caso continua sendo objeto de investigação para determinar as circunstâncias da morte de Walewska e as diferentes versões apresentadas pela família.