Isabelle Nogueira diz que se sentiu campeã do BBB e celebra impacto na economia do Amazonas

Em entrevista a Luciana Gimenez, a cunhã-poranga do Garantido relembra confiança na vitória e destaca efeitos econômicos da mobilização de fãs.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 08:57

Notícias Caiu na Rede – A cunhã-poranga do Boi-Bumbá Garantido, Isabelle Nogueira, falou abertamente sobre suas expectativas durante a participação em um reality show. Em entrevista recente à apresentadora Luciana Gimenez, a manauara, que conquistou o terceiro lugar no programa, admitiu ter vivido um momento de forte convicção de que venceria, mas ressaltou que seu verdadeiro triunfo foi o impacto gerado na economia do Amazonas.

Isabelle contou que sua confiança cresceu ao presenciar a mobilização de sua torcida em Manaus, especialmente no Largo de São Sebastião. Segundo ela, a multidão reunida no local reforçou a sensação de que o título seria possível. “Quando eu vi aquela torcida, aquela multidão no Largo de São Sebastião, eu acreditei que seria a campeã do reality”, revelou a ex-BBB.

A cunhã-poranga relatou ainda que a ideia de ser campeã já a acompanhava antes mesmo de entrar no confinamento. “Eu escrevi em um papel que seria a campeã, mas esqueci de colocar a posição”, disse, em tom bem-humorado.

Mesmo sem o prêmio principal, Isabelle afirmou sentir-se vencedora por uma razão maior. Para ela, a movimentação em torno das torcidas trouxe reflexos positivos para pequenos empreendedores e para a economia do estado, resultado que considera significativo. “Eu me acho sim vitoriosa por toda a movimentação que eu trouxe ao pequeno empreendedor e à economia do estado durante as manifestações das torcidas”, declarou.

A entrevista reforçou o vínculo da artista com o público amazonense e evidenciou como a mobilização popular durante o programa extrapolou a disputa, alcançando efeitos práticos fora da TV.

 



