A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Isabelle Nogueira é anunciada como nova apresentador do “A Bordo – O Reality”

A manauara já foi campeã do reality.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 21:11 - Atualizado em 07/10/2025 às 21:47

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede –  A ex-BBB e Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, foi anunciada como a nova apresentadora do programa “A Bordo – O Reality”, da TV A Crítica, nesta terça-feira (7), durante o evento de lançamento da temporada realizado na Casa Rayol, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Campeã do reality em 2018, Isabelle agora transita do papel de participante para o comando da atração, trazendo sua experiência para conduzir os desafios do programa.

PUBLICIDADE

“Do que depender de mim, já é um projeto de sucesso. Estou muito feliz de estar aqui neste comando, vivendo esse momento único como apresentadora desse produto que é o único, feito na nossa Amazônia e transmitido para o mundo todo. A gente traz a força da mulher amazônica, da Amazônia, e o sonho da menina que quer participar de um reality como esse, que traz tantas possibilidades”, destacou Isabelle Nogueira durante o lançamento.

Com a troca de apresentadora, Isabelle sucede Naiandra Amorim. A nova temporada do “A Bordo – O Reality 2025” está prevista para estrear em novembro. As inscrições para o programa serão abertas nos próximos dias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nath Nascimento quebra o silêncio sobre possível retorno ao comando de “A Bordo – O Reality”; veja o que ela disse

O formato do reality mantém elementos que conquistaram o público em edições anteriores: convivência intensa, provas desafiadoras e interação entre participantes, aspectos que tornam a competição emocionante e envolvente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Esporte

Amazonas bate o Criciúma e segue na disputa na Série B

Após sair atrás com gol de Jean Carlos, Amazonas vira com Kevin Ramírez e Henrique Almeida e reduz a distância para sair do Z-4.

há 12 minutos

Brasil

CNU: prazo para recurso contra prova e gabarito vai até esta quarta (8/10)

Contestação deve ser feita pela Área do Candidato, com login gov.br.

há 41 minutos

Brasil

“Caminhada pela Anistia” reúne apoiadores de Bolsonaro em Brasília e reforça pressão por perdão aos condenados de 8 de janeiro

O ato teve concentração no Complexo Cultural da República e seguiu em direção à alameda José Sarney, próxima ao Congresso Nacional.

há 57 minutos

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero

A ação foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias.

há 1 hora

Brasil

Fachin critica reforma administrativa e declara: “Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma”

Fachin afirmou que não permitirá uma reforma “contra o Poder Judiciário brasileiro” e destacou que estará “vigilante”.

há 1 hora