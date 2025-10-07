Isabelle Nogueira é anunciada como nova apresentador do “A Bordo – O Reality”

Notícias Caiu na Rede – A ex-BBB e Cunhã-Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, foi anunciada como a nova apresentadora do programa “A Bordo – O Reality”, da TV A Crítica, nesta terça-feira (7), durante o evento de lançamento da temporada realizado na Casa Rayol, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Campeã do reality em 2018, Isabelle agora transita do papel de participante para o comando da atração, trazendo sua experiência para conduzir os desafios do programa.

PUBLICIDADE

“Do que depender de mim, já é um projeto de sucesso. Estou muito feliz de estar aqui neste comando, vivendo esse momento único como apresentadora desse produto que é o único, feito na nossa Amazônia e transmitido para o mundo todo. A gente traz a força da mulher amazônica, da Amazônia, e o sonho da menina que quer participar de um reality como esse, que traz tantas possibilidades”, destacou Isabelle Nogueira durante o lançamento.

Com a troca de apresentadora, Isabelle sucede Naiandra Amorim. A nova temporada do “A Bordo – O Reality 2025” está prevista para estrear em novembro. As inscrições para o programa serão abertas nos próximos dias.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nath Nascimento quebra o silêncio sobre possível retorno ao comando de “A Bordo – O Reality”; veja o que ela disse

O formato do reality mantém elementos que conquistaram o público em edições anteriores: convivência intensa, provas desafiadoras e interação entre participantes, aspectos que tornam a competição emocionante e envolvente.