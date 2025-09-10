A notícia que atravessa o Brasil!

Isabelle Nogueira será enredo da Presidente Vargas no Carnaval 2026 em Manaus

Ex-BBB e cunhã-poranga do Garantido será homenageada pela escola que retorna ao Grupo Especial.

Por Fernanda Pereira

10/09/2025 às 07:29 - Atualizado em 10/09/2025 às 07:33

Caiu na Rede é Post – A ex-BBB e influenciadora amazonense Isabelle Nogueira será o enredo da Escola de Samba Presidente Vargas no Carnaval 2026 de Manaus. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9) nas redes sociais da agremiação, em tom de suspense.

O enredo escolhido leva o título “Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica”, destacando a trajetória da cunhã-poranga do Boi Garantido e sua ligação com o bairro Presidente Vargas, antiga Matinha, onde nasceu e cresceu.

Leia mais: Isabelle Nogueira deixa escapar detalhe em vídeo durante viagem ao México e levanta rumores sobre novo romance; assista

“Uma filha da Matinha, do berço da Presidente Vargas para o mundo. Isabelle Nogueira é a nossa homenageada, símbolo da cultura do Amazonas, uma guerreira amazônica que levou a sua raiz, sua gente e sua história para o Brasil inteiro e para além das fronteiras”, disse a escola em publicação.

Isabelle celebrou a escolha em vídeo publicado nas redes sociais.

“Tô muito feliz mesmo com essa homenagem e carinho. É a escola do bairro em que morei muitos anos. A gente tem umas histórias juntos pra contar, um enredo bem forte, bem orgânico, bem verdadeiro”, afirmou.

A influenciadora também ressaltou o papel do Carnaval de Manaus.

“É a chance de mostrar pra todo mundo que aqui tem um carnaval muito lindo, com muitas escolas e artistas competentes e maravilhosos. Só gratidão no meu coração”, disse.

A homenagem acontece em um momento de destaque para a Presidente Vargas, que em 2025 conquistou o título do Grupo de Acesso A com o enredo “Águas e Florestas – Os Encantos do Sul de Roraima”, garantindo sua volta ao Grupo Especial em 2026.

Do Boi Garantido à Sapucaí

Além da ligação com a cultura popular amazonense, Isabelle vem ganhando espaço no cenário nacional. Em 2024, estreou na Marquês de Sapucaí como musa da Acadêmicos do Grande Rio, desfilando com fantasia em homenagem a Jurema.

