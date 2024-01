A influenciadora Isabelly Aurora, que após sair da cadeia se assumiu evangélica, divulgou ontem (18) vídeo em um ensaio de uma escola de samba e logo foi criticada por internautas. Ela foi presa em julho de 2023 na 2ª fase da Operação Dracma, juntamente com o ex-marido Paulo Victor Monteiro Bastos, e o influencer João Lucas da Silva Alves, 24, conhecido como “Lucas Picolé”, pela participação em esquema fraudulento de rifas clandestinas e outros crimes, em Manaus.

O vídeo de Isabelly sambando dividiu opiniões entre os seguidores, alguns falaram que é normal ela frequentar a igreja e ir sambar, outros disseram que ela está brincando com Deus. “Crente é só quando tá preso quando sai da prisão volta a ser do mundo”, disse uma internauta.

“Pelo menos ela posta né, ao contrário dos pastores que além de cometerem adultério ainda são pedófilos jornal cansou de mostrar, mas o povo quer saber só dela porque ela foi sambar um pouco”, disse outro rapaz.

Em resposta as críticas, ela gravou um storie. “Eu gosto de gerar entretenimento, porque as pessoas pensam que eu fico postando indireta, eu não posso postar nada que já pensam que é indireta (…) Aqui na minha cidade tu pode escapar de um tiro, mas de uma fofoca tu não escapa não, porque se tu não faz, eles inventam”, disse.

“Bora ser feliz meu povo, que gente feliz não incomoda a vida dos outros, por isso que eu fico assim, tão de boa, ‘good vibes’, olha só a vibe da gata aqui”, finalizou a influenciadora.

Isabelly Aurora posta vídeo em escola de samba e seguidores questionam: 'Ela não era crente?' pic.twitter.com/I0uZpbMpmj CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) January 20, 2024

Testemunho

Em outubro do ano passado, Isabelly Aurora fez sua primeira manifestação pública após ter sua prisão domiciliar revogada em Manaus e contou testemunho em uma igreja evangélica. Durante a transmissão ao vivo, que alcançou mais de 7,6 mil pessoas em sua nova conta no Instagram, Isabelly compartilhou sua experiência sobre os dias que passou dentro da penitenciária.

“Comecei a ler a bíblia todos os dias, quando comecei a sentir algo inexplicável. Fui no banheiro orar, já que era o único lugar que eu podia ficar sozinha. Me ajoelhei e falei com Deus. No dia seguinte uma mulher apareceu para ser a minha advogada. Eu pedi de Deus que ele me enviasse alguém e eu senti que era ela!”, disse.

A influenciadora afirma sua prisão não foi um castigo merecido, mas sim uma preparação de Deus para algo que ela ainda iria viver. Ela afirmou: “Não foi uma prisão porque eu mereci, foi porque Deus queria me preparar para algo que eu ia viver porque a vida que eu estava vivendo era uma vida morta”.

Redação AM POST