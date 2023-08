Ismaelly Siqueira revela detalhes de como descobriu traição de ex-marido com ‘Talarica da Bemol’

Ismaelly Siqueira revelou, nesta quinta-feira (24), detalhes de como descobriu a traição do ex-marido com a ‘Talarica da Bemol’, Iris Sales, durante uma entrevista ao programa TUDO NOSSO, exibido na Record News Manaus. A influenciadora relatou ter pegado a senha do celular do amado através de um aplicativo.

Ismaelly ficou conhecida após fazer um ‘barraco’ no estabelecimento em que a suposta amante trabalhava. Íris foi flagrada sendo agredida verbalmente pela influenciadora, que a acusava de se relacionar com seu marido e, ao mesmo tempo, entregava panfletos com prints de supostas mensagens entre os dois.

”Eu descobri a senha do meu marido por meio de um aplicativo, foi aí que eu descobri que a funcionária da loja flertava com ele, por isso decidi fazer um dissocie com todas as mensagens deles. Eu descobri que ela me conheceu no momento em que eu fui fazer uma compra na loja ela sabia até quem era meu filho”, relatou ela.

Siqueira relatou ainda que antes de ir na loja, agrediu o ex-marido. “Ele levou porrada, quem mais levou porrada foi ele, quando eu descobri as mensagens, eu confisquei o celular dele e deixei ele sair de casa só com a roupa do corpo”, disse.

“Eu descobri nas mensagens que eles se encontravam dentro da loja e sabe lá o que acontecia lá dentro né”, relatou a influencer após afirmar que os encontros da amante com o ex-marido aconteciam dentro da loja.

