Ivete Sangalo dá detalhes sobre decisão de cancelar turnê após problemas com produtora responsável pelos shows

Na manhã desta quarta-feira (15), Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música brasileira, anunciou o cancelamento de sua aguardada turnê “A Festa”, que marcaria os 30 anos de sua carreira. O anúncio foi feito por meio de suas redes sociais, surpreendendo fãs de todo o país. A turnê estava programada para começar com um grande show em Manaus. No entanto, apesar do comunicado, o site de vendas dos ingressos ainda permanece ativo.

Ivete não se limitou ao comunicado formal divulgado em suas redes sociais explicando que a decisão ocorreu após perceber que a produtora responsável pela realização dos shows não iria conseguir garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas.Ela também usou os Stories de sua conta no Instagram para explicar pessoalmente as razões por trás do cancelamento, dirigindo-se diretamente aos seus fãs com um tom de sinceridade e transparência.

“Oi, Gente. Geralmente passo aqui nos Stories para falar de carreira, de vida, sensações, de alegrias… E hoje, venho aqui contar para vocês que esse é um momento muito sério, de muita responsabilidade, porque, afinal de contas, eu tenho 30 anos de carreira e, nesses 30 anos, a transparência, a responsabilidade, o amor em tudo o que coloco, sempre foram prioridades para mim”, iniciou Ivete.

A cantora continuou, explicando o quanto essa decisão foi difícil para ela, destacando a importância do sonho que representava essa turnê para celebrar suas três décadas de sucesso na música. “Nesse momento, pra mim, muito difícil, porque se trata de um sonho e de um momento muito especial pelos 30 anos de carreira. E o próximo sempre é colocar em prática essas ideias, esse sonho, esse amor todo, obviamente ligados e compactuados com os pilares da minha vida. No meu trabalho, a seriedade com que encaro as coisas, a responsabilidade e a transparência são fundamentais e exatamente por isso.”

Ivete enfatizou que, embora a celebração dos 30 anos seja extremamente especial, a segurança e o conforto do público são prioridades que não podem ser comprometidas. “Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim e para vocês, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto para o público. E aí onde me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, especial, organizado e planejado da maneira que vocês merecem.”

Os fãs, conhecidos por sua lealdade e carinho pela cantora, manifestaram apoio e compreensão nas redes sociais. Muitos destacaram a postura responsável de Ivete e reafirmaram seu amor e admiração por ela, independentemente da turnê.