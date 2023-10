Ivete Sangalo e Daniela Mercury se beijam durante show

Ivete Sangalo e Daniela Mercury surpreenderam o público ao protagonizarem um beijo no palco durante um emocionante show em homenagem aos 40 anos de carreira de Daniela, que aconteceu na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo, 22. O momento ficará marcado como um dos destaques da apresentação memorável de Mercury, que também presenteou o público com outro beijo, dessa vez em Luísa Sonza.

Com muito bom humor, Ivete Sangalo brincou com a situação, revelando: “Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava! Posso dizer agora que eu já peguei!”, provocando risos e aplausos da plateia, que entrou na brincadeira e começou a gritar em coro: “Já peguei!”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daniela Mercury, sempre carismática, perguntou em tom de brincadeira: “Não fui eu que te peguei?”. Em resposta, ouviu da amiga: “Não, você é uma santa!”, provocando ainda mais risos no público.

Após o show, Daniela Mercury compartilhou seu carinho por Ivete Sangalo no Instagram, escrevendo: “essa paixão é antiga! Ivetinha, eu te amo!” A cantora também publicou uma foto do beijo com Luísa Sonza, com um toque de humor, dizendo: “esse post é para a Malu Verçosa não pedir o divórcio, me ajudem nos comentários.”

Ambas as artistas têm parceiros em relacionamentos duradouros. Daniela Mercury é casada com a empresária Malu Verçosa desde 2013, enquanto Ivete Sangalo compartilha sua vida com o nutricionista Daniel Cady, com quem se casou em 2011. O momento de carinho no palco reforçou a amizade e o respeito entre as duas cantoras, deixando uma lembrança inesquecível para o público presente no show.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VIVA O AMOR! ❤️‍ Ivete e Daniela Mercury deram um selinho no show em comemoração aos 40 anos de carreira de Daniela.#IveteSangalo #DanielaMercury pic.twitter.com/odWRXkkj25 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Ivete Sangalo Love (@iveteslove) October 23, 2023