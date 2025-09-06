Ivete Sangalo é recebida com festa por fãs ao desembarcar em Manaus para o Sou Manaus 2025

Notícias Caiu na Rede! – O desembarque da cantora Ivete Sangalo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, movimentou a manhã deste sábado (6). A baiana, uma das atrações mais aguardadas do festival “Sou Manaus Passo a Paço 2025”, foi recepcionada por dezenas de fãs que aguardavam ansiosos para registrar o momento.

PUBLICIDADE

De visual simples, vestindo calça jeans e camiseta branca, Ivete não deixou de retribuir o carinho do público. Ainda dentro da van que a conduzia, a artista fez questão de acenar e posar para fotos, gerando euforia entre os admiradores. Um dos fãs entregou a ela uma bandeira do Amazonas, gesto que foi recebido com sorrisos pela cantora, que costuma destacar em seus shows o vínculo com o público de diferentes regiões do Brasil.

Pouco depois, em suas redes sociais, Ivete compartilhou vídeos mostrando os instantes de interação com os manauaras.

PUBLICIDADE

A apresentação de Ivete Sangalo integra a programação de sábado do Sou Manaus 2025, no Palco Malcher. O line-up da noite ainda conta com o cantor Pablo, referência do arrocha, e a banda Calcinha Preta, ícone do forró eletrônico. No Palco Alfândega terão shows de BK, Poesia Acústica e Xamã.

Leia mais: Festival “Sou Manaus 2025” segue neste sábado com shows de Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Xamã

O festival, que se estende até o domingo (7), reúne atrações para todas as idades, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais da região Norte. Além dos shows gratuitos, a programação inclui feira gastronômica com pratos típicos, exposições de arte, espaço infantil e iniciativas de sustentabilidade. Entre as ações, estão máquinas de reciclagem instaladas no perímetro do evento, incentivando o descarte correto de resíduos.

A expectativa da prefeitura é atrair milhares de visitantes ao longo do fim de semana, movimentando a economia local e fortalecendo a imagem de Manaus como destino cultural e turístico.