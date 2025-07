Jacaré que atende por “Jason” encanta internet após ser chamado por crianças no AM

Caiu na Rede é Post – Uma cena surpreendente registrada no interior do Amazonas está chamando a atenção nas redes sociais. Durante uma viagem por uma comunidade ribeirinha, a influencer Manoela Nagib gravou o momento em que crianças locais chamam um jacaré pelo nome — e o animal responde, nadando calmamente em direção à margem do rio.

Batizado de “Jason” pelas crianças, o jacaré parece ter se acostumado à convivência com os pequenos. No vídeo publicado no Instagram de Manoela, é possível ver o réptil surgindo lentamente na água após ser chamado várias vezes por seu nome. A naturalidade da interação deixou a influencer impressionada.

“O maior predador dos rios brasileiros é também um jacaré chamado Jason que vem igual cachorro quando você chama. Essa interação pacífica humanos x espécies selvagens é tudo!”, escreveu ela na legenda.

A cena, que mistura encantamento e tensão, viralizou rapidamente. O comportamento do animal e a tranquilidade das crianças ribeirinhas chamaram a atenção dos internautas, gerando comentários sobre a relação única entre as comunidades amazônicas e a fauna local.

Especialistas alertam, no entanto, que apesar da aparente docilidade, jacarés são animais silvestres e potencialmente perigosos, e o contato direto com humanos deve ser evitado.

O vídeo de Jason também reacende o debate sobre a educação ambiental e o respeito aos hábitos tradicionais das populações ribeirinhas, que aprendem desde cedo a lidar com os perigos e encantos da floresta amazônica.

A influencer, que costuma divulgar experiências de ecoturismo e turismo de base comunitária, afirmou que jamais esquecerá a cena. “Foi mágico, surreal. A conexão daquelas crianças com o rio e seus habitantes é algo que a gente da cidade nem imagina”, disse.