Joelma passa mal antes de show e é socorrida pelo Samu

A cantora Joelma passou mal na madrugada deste sábado (8) na cidade de Bragança, no Pará, onde ela estava prestes a realizar um show.

Joelma teve que ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em um hotel onde a cantora estava hospedada.

O set para o show já estava pronto, com todos os músicos no palco, quando Natália Sarraff, filha da cantora, exibiu um vídeo no telão no qual sua mãe explicava o motivo de não poder realizar a apresentação em Bragança.

“Vim para fazer o meu show, mas infelizmente eu peguei uma gripe muito forte e não tenho condições de fazer esse show. Estava tudo pronto para fazer o show, mas não vai dar. Mas vou me recuperar para voltar e fazer esse show, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, todos“, disse a cantora.

Uma médica do SAMU, que atendeu Joelma, explicou em um vídeo nas redes sociais que a artista “apresenta dificuldades respiratórias, está tossindo bastante, teve febre no inicio da tarde”.

“A gente orienta que ela fique em repouso, faça as medicações. Infelizmente ela não consegue fazer o show hoje”, encerrou a profissional.

Joelma precisou cancelar os shows que faria neste fim de semana em algumas cidades do Norte e Nordeste do Brasil, devido a uma forte gripe.