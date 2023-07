Joelma posta foto agradecendo apoio de fãs após cancelar agenda de shows

Joelma, de 49 anos, fez uma publicação no Instagram, nesta quinta-feira (27), para agradecer o apoio dos fãs após a artista cancelar a agenda de shows no último domingo (23). A cantora anunciou que ficará fora dos palcos por tempo indeterminado para cuidar da saúde.

A artista seria uma das atrações do “#SouManaus 2023” no próximo domingo (3), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Joelma agradeceu o carinho dos fãs e tranquilizou os seguidores sobre o sumiço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bom dia, meus amores! Tô por aqui com minha família recarregando as energias, restaurando minha saúde para poder estar com vocês logo, logo! Estou recebendo todo o carinho que vocês estão me enviando! Muito obrigada”, escreveu ela na legenda da publicação.

No post, a cantora recebeu o apoio dos fãs: “Não pense em voltar, pense em se cuidar! Te amamos e te esperamos”, escreveu uma seguidora. “Que alegria ver essa publicação, deu uma acalmada no coração! Saúde”, disse mais uma.

Veja a postagem na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST